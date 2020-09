Boerdonk mede dankzij broertjes Neuteboom langs VCO

Boerdonk – VCO 4-2 (1-0). Tim van Alphen 1-0, 62. Rens Donkers 2-0, 75. Roy Neuteboom 3-0, 82. Thomas van Lieshout 3-1, 88. Roel Huvenaars 3-2, 89. Roy Neuteboom 4-2 (pen.). Rood: 89. Roel Huvenaars (2x geel, VCO).

,,Deze overwinning is dik en dik verdiend. We waren heer en meester en hadden voor rust de wedstrijd moeten beslissen. In het laatste kwartier was de organisatie even zoek omdat we te aanvallend speelden en daar maakte VCO gebruik van door twee keer te scoren”, aldus Boerdonk-trainer Ger Romeijnders.

,,Voor rust speelden we belabberd en liepen we achter de feiten aan. Na de pauze gingen we eindelijk voetballen en werden we steeds sterker”, beschreef Mario van Berkom, trainer van VCO, het duel.

Het mooiste doelpunt van de wedstrijd kwam van de voet van Roy Neuteboom die op aangeven van broer Jordy de bal over de keeper van VCO stiftte en de stand op 3-0 bracht.

RKVV Keldonk – Elsendorp 2-2 (2-2). 2. 0-1, 17. Rick van Nuland 1-1, 34. 1-2, 44. Tom van de Broek 2-2.

,,We begonnen niet scherp en kwamen meteen op achterstand. In de eerste helft komen we twee keer terug van een achterstand maar na rust waren wij de bovenliggende partij alleen lieten we na om nog te scoren”, aldus Keldonk-trainer Ruud Fleskens.

In het laatste kwartier liet Fleskens jongeling Anthony Henry invallen die nog speelgerechtigd is voor de Onder-17.

Odiliapeel – FC Uden 1-1 (0-0). 57. Marco van de Pol 0-1, 84. Joey van Dijk 1-1.

,,In het begin van de wedstrijd gingen we mee in het spel van FC Uden. Nadat we ons eigen spel gingen spelen, lag het initiatief bij ons. Er had voor ons meer ingezeten want de grootste en gevaarlijkste kansen waren voor ons”, beschreef Danny Claassen, de kersverse trainer van Odiliapeel, het duel.

,,Zuur dat we de voorsprong vlak voor tijd nog weggaven. Van beide kanten was het spel niet goed. We halen niet ons niveau want momenteel missen we veel spelers door blessures”, aldus FC Uden-trainer Peter van den Heuvel.

Voor de wedstrijd gaven spelers uit de selectie van Odiliapeel vrijwillig een talententraining aan de F’jes. Dit tot tevredenheid van trainer Danny Claassen. ,,Mooi dat die jongens zich zo inzetten voor de club.”

Alle standen, uitslagen en programma’s in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.