Boerdonk speelt gelijk in spijkerhard duel: twee rode en acht gele kaarten

Boerdonk - Elsendorp 1-1 (0-0). 59. 0-1, 74. Jules Savelberg 1-1. Bijz.: 65. Guus van Dommelen (Boerdonk) twee keer geel en dus rood, 81. Elsendorp-speler twee keer geel en dus rood.

Boerdonk had de harde wedstrijd, waarin in totaal twee rode en acht gele kaarten vielen, eerder moten beslissen. ,,Met veel strijd sleepten wij er een punt uit”, aldus Boerdonk-trainer Johan Strouken.

Het meest opvallende aan dit duel was dat Boerdonk het grootste gedeelte van de wedstrijd de bovenliggende ploeg was. ,,De uitslag is al met al terecht. Als je de kansen zelf niet maakt en dus de drie punten niet in Boerdonk houdt, dan kan dit gebeuren”, aldus Strouken.

Ollandia - Keldonk 1-2 (1-1). 25. Jan van den Akker 0-1, 44. Steven van Dijke (pen.) 1-1, 75. Peter van Zutphen 1-2. Bijz.: 77. Twee keer geel en dus rood voor Ollandia-speler.

Ollandia-coach Bas van Engelen sprak over een totale off-day. ,,Het collectief was heel slecht. Normaal gesproken winnen we tegen dit soort tegenstanders maar nu niet. We begonnen eigenlijk super goed alleen maken we de kansen niet af. Na twintig minuten spelen schuift onze doelman de bal in de voeten van de tegenstander en vanaf dat moment gaan bij ons de hoofden naar beneden hangen. We komen nog wel terug door een benutte strafschop, maar waren in de tweede helft niet bij machten om er nog iets van te maken.”

Ollandia was tot nu toe ongeslagen in de competitie, maar daar maakte Keldonk vandaag een einde aan. Het team uit Olland blijft nog wel koploper. ,, Het is fijn dat we nog bovenaan staan alleen ik had graag een groter gat gezien met de nummer twee. Dat is nu één p

De Keldonk-spelers moesten hard werken voor de driepunter. ,,Dat werd hen gevraagd en hebben zij tegen de koploper laten zien”, aldus verzorger Jan Bouwe senior. ,,Na hun rode kaart speelden we de wedstrijd uit.”

Het meest opvallende aan de wedstrijd was de geleverde strijd van de bezoekers. ,,Deze overwinning is voor iedereen fijn”, meende Bouwe. ,,Voor de spelers maar ook voor trainer Ruud Fleskens.”

VCO - Odiliapeel 1-5 (0-4). 10. Stan van den Berg 0-1, 20. Wouter Smits 0-2, 37. Bas van den Brand 0-3, 43. Wouter Smits 0-4, 73. Sep Schraven 1-4, 83. Lars Hagelaars 1-5.

De bezoekers boekten een gemakkelijke overwinning tegen het nog puntloze VCO. ,,Daar gingen we van tevoren niet vanuit”, aldus clubman Lion van Lankveld. ,,Vorig seizoen verloren we nog punten tegen VCO. Vandaag werd het wél eenvoudig.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat de derby, ondanks de uitslag, ook echt als een derby werd gespeeld. ,,Het was niet spannend, maar er was volop strijd te zien en ook werden er scherpe overtredingen gemaakt”, vond Van Lankveld.

WHV - De Rakt 1-1 (1-0). 44. Roel Lunenburg 1-0, 51. Rens van de Rakt 1-1.

WHV was blij met een puntje. ,,Helemaal gezien de andere, gunstige uitslagen”, zei WHV-trainer Martin Kaus. ,,Het ging gelijk op”, vond WHV’er Yorick van de Rakt. ,,We zijn al acht duels op rij ongeslagen.” De Rakt-trainer Eus Marijnissen vond zijn ploeg in de tweede helft veel beter. ,,Wij lieten te veel kansen liggen. Ook in deze wedstrijd zag je hoe dicht de ploegen in de competitie op elkaar staan.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat beide ploegen veel respect hadden voor de spelopvatting van de ander. ,,De Rakt is gewoon een goede ploeg”, vond Kaus. ,,Hoewel bij WHV spelen niet makkelijk is, ben ik vooral blij met hoe wij in de tweede helft gespeeld hebben”, aldus Marijnissen.

FC Uden - Fiducia 3-2 (2-2). 11. 0-1, 15. 0-2, 35. Piotr Murawski 1-2, 45+1. Mike van Lierop 2-2, 82. Piotr Murawski 3-2.

Uden maakte het zichzelf moeilijk door twee cadeautjes weg te geven. ,,Hierdoor kwamen we al vroeg met 0-2 achter”, aldus speler Wesley Vogels. ,,Dat trokken we nog voor de rust weer recht. Wij waren de bovenliggende partij, ook na de pauze.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat Uden harder moest werken voor het gewenste resultaat dan gepland. ,,Na hun tweede goal hebben zij geen kans meer gehad”, besloot Vogels.

Irene – Nederwetten 5-2 (2-1) 30. Owen van Lith 1-0, 42. Levi van Rooij 2-1, 60. Arthur Piatcki 3-1, 80 Levi van Rooij 4-2, 85. Arthur Piatcki 5-2.

Irene-coach Micheal van de Wal wist voor de tweede keer op rij te winnen met zijn team. ,,We hebben in de eerste helft heel goed gespeeld. We bleven voetballen. Het was jammer dat Nederwetten door een fout van ons terugkwamen tot een gelijkspel, maar we hebben het goed opgepakt. We zijn blijven voetballen. Na de rust kregen we meer ruimte en uiteindelijk hebben we daar gebruik van gemaakt.”