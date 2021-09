Boerdonk-speler onwel afgevoerd, wedstrijd uitgespeeld

5eHet was zondagmiddag even schrikken bij HBV - Boerdonk. Een speler van de bezoekers werd na een halfuur onwel en werd afgevoerd per ambulance. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.

HBV – Boerdonk 1-1 (0-0). 61. Jop Vermeulen 0-1, 82. 1-1.

Trainer Ger Romeijnders was zeer content met dit ene punt. ,,Dat we op bezoek bij de kampioenskandidaat een punt pakken, is een sensatie. Een zeer knappe teamprestatie van mijn ploeg.”

Na dertig minuten werd een speler van Boerdonk onwel op het veld en vertrok hij in een ambulance naar het ziekenhuis. Na overleg met de scheidsrechter werd besloten het duel uit te spelen. Trainer Ger Romeijnders verklaart waarom. ,,De ambulancebroeders zagen in dat het wellicht wel meeviel en dat er geen acuut gevaar was. De scheidsrechter gaf ons de keus en hoewel we erg waren geschrokken, kozen we ervoor om de wedstrijd voort te zetten.”

Astrantia – WHV 3-0 (0-0). 70. 1-0, 76. 2-0, 88. 3-0.

,,Astrantia heeft meer kwaliteit dan wij, maar we hielden goed stand en hebben niks weggegeven”, aldus de trainer van WHV Bas van Engelen.

Dat de thuisploeg toch scoorde zonder opgelegde kansen te creëren, was volgens Van Engelen ook alleen maar een kwestie van geluk. ,,Die jongen kreeg de bal op de punt van zijn schoen en schiet de bal vanaf 35 meter via de onderkant lat van de goal in het doel. De 2-0 viel binnen vanaf de stip nadat de bal ongelukkig op de hand van een verdediger was gekomen.”

RKVV Keldonk – Elsendorp 1-1 (0-0). 56. 0-1, 77. Tom van de Broek 1-1.

,,Dat de trainer van Elsendorp mij vertelde dat zijn ploeg een puntje heeft meegepikt, zegt genoeg”, vatte Ruud Fleskens, trainer van Keldonk, de wedstrijd samen.

Met drie schoten op het aluminium en vlak voor tijd een één-op-één situatie voor de keeper waaruit niet gescoord werd, was Keldonk verschillende keren dichtbij een winnende treffer.

VCO – Fiducia 1-3 (1-3). 11. Bas Raaijmakers 1-0, 15. 1-1, 19. 1-2, 32. 1-3.

Trainer Mario van Berkom van VCO had op meer gerekend. ,,De goede lijn van de voorbereiding konden we helaas niet doorzetten. We hadden in de eerste helft moeite met het spel van Fiducia en pas na rust kregen we grip op de wedstrijd.”

Ook had VCO pech. Na een vroege voorsprong maakte Fiducia gelijk en kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong nadat de keeper van VCO de bal in het gezicht van de spits van de tegenstander had gebokst en hij zo onbedoeld de het leder in het doel werkte.

FC Uden – SV DWSH’18 0-2 (0-0). 65. 0-1, 68. 0-2.

,,Van beide kanten een rommelige wedstrijd die geen winnaar verdiende”, aldus Peter van den Heuvel, trainer van FC Uden.

VCA – Odiliapeel 4-4 (1-2). 20. Niels van de Brand 0-1, 31. Nard Manders 0-2, 42. 1-2, 52. Nard Manders 1-3, 60. 2-3, 68. 3-3, 76. Wiljan Wijnen 3-4, 81. 4-4.

,,We hadden in de eerste helft de mogelijkheid om verder uit te lopen, maar lieten het na om te scoren. Maar toch een compliment voor mijn jonge ploeg die vier keer scoorde. Vooraf had ik getekend voor dit punt, achteraf niet”, zag trainer Danny Claassen van Odiliapeel.

Odiliapeel kwam in de slotfase adem tekort en trainer Claassen denkt te weten wat de reden is. ,,De avond voor de wedstrijd hadden mijn spelers een feestje dat wat laat eindigde. Zo laat dat zelfs mijn laatste man zich versliep en ik genoodzaakt was een speler op die positie te zetten die daar nog niet eerder had gespeeld.”