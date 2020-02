Boerdonk-trainer (vijfde klasse) vergelijkt spel van ploeg na Teletubbies en FC Barcelona met Engelse Championship

Ollandia – Boerdonk 1-2 (0-1). 37. Stan Hendriks 0-1, 63. Jules Savelsbergh 0-2, 87. Robert Erven 1-2 (pen.).

,,Een verdiende overwinning. Het werd ook tijd dat we weer eens wonnen”, aldus trainer Johan Strouken van Boerdonk.

Strouken had de speelwijze voor zijn ploeg aangepast aan het veld en wind. ,,We speelden zoals clubs in de Engelse Championship (Eerste Divisie in Engeland, red.). De bal werd steeds naar voren gepompt en daarna moesten de duels worden gewonnen. Ollandia had het daar moeilijk mee.”

,,We begonnen slecht aan de wedstrijd’’, sprak Ollandia-clubman Ad van der Heijden ,,Door slordig verdedigen kwamen we al met 1-0 achter, waarna we wel beter in de wedstrijd kwamen. Maar het felle Boerdonk at ons de kaas van het brood. We kregen genoeg kansen en voetballend deden we niet onder, maar het zat er niet in.’’

,,We hebben van de laatste vijf wedstrijden niet een gewonnen’’, vertelde Van Der Heijden. ,,Terwijl er genoeg leuke voetbalmomenten zijn, gaan ze er nu even niet in. Dan wordt ook het zelfvertrouwen ook wat minder. Ollandia is een beetje het PSV van de vijfde klasse, maar gelukkig wordt ons hoofdgebouw niet belegerd.’’

Nieuw Woensel – WHV 2-3 (0-1). 44. Yorick van der Rakt 0-1, 50. Yorick van der Rakt 0-2, 71. 1-2, 78. Thijs Lunenburg 1-3, 89. 2-3.

,,Tactisch speelden we heel sterk waardoor we de angel uit het spel van Nieuw Woensel haalden. Al mijn spelers verdienen een dikke vette acht”, vatte trainer Martin Kaus van WHV het duel samen.