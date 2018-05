Bolsius kiest voor Kozakken Boys: 'Een mooie stap omhoog'

Na wat wikken en wegen besloot Bolsius om op zoek te gaan naar een nieuwe club. Hij trainde enkele weken mee bij OSS'20 en UNA, maar koos uiteindelijk dus voor Kozakken Boys. ,,Ik realiseer me dat ik straks voor een pittige uitdaging zal staan. Qua niveau is het voor mij sowieso een mooie stap omhoog, terwijl de concurrentie groot is", aldus Bolsius, die voor zichzelf een plaatsje als links- of rechtshalf in gedachten heeft bij zijn nieuwe werkgever. ,,Ik ben van origine rechtsbuiten, maar Kozakken Boys speelt doorgaans 4-4-2. Hoe dan ook zal ik moeten knokken voor mijn plaats. Dat is overigens helemaal niet erg. Hoe meer concurrentie, hoe beter."