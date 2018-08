Bondscoach en trainer Max Raeven: Van het EK terug naar Rijen

Het veld is kleiner, teams bestaan uit zeven man en aan buitenspel wordt niet gedaan. Met onder meer die regels werkte bondscoach Max Raeven het EK af voor CP-voetbal. Daar mogen spelers aan meedoen met een hersenverlamming (cerebrale parese) of niet aangeboren hersenletsel.

Waarin verschilt het werken bij de KNVB van Rijen?

,,Ondanks dat het voor hen allemaal een hobby is, willen de jongens bij het Nederlands CP-team zichtbaar beter worden. Zij spelen op het allerhoogste niveau in hun categorie (Nederland staat derde op de wereldranglijst, red.). De spelers willen optimaal presteren en wij als staf, bestaande uit zes man, ook. Ik beschik in Zeist over een video-analist, een fysio, noem maar op. Ik hoef bij wijze van spreken maar met mijn vingers te knippen en de bondsarts staat op de stoep. De KNVB regelt alles tot in de puntjes. De greenkeeper is veertig uur per week met de velden bezig. Dat zou ik bij Rijen ook graag willen, een veld dat er altijd goed bij ligt. Maar hier zijn we afhankelijk van vrijwilligers."

En hoe zit dat dan bij Rijen. Willen ze daar niet beter worden?

,,Ik zeg niet dat we niet ambitieus zijn; als team en club hebben we echt een professionaliseringsslag gemaakt. Alleen, aan alles merk je dat de spelers bij het CP-team echt met voetbal bezig zijn. Zij verplaatsen bijvoorbeeld hun vakantie voor een groot toernooi of oefeninterlands. Bij Rijen weet ik nu al wie wanneer een weekendje weg is. Ook weet je natuurlijk nooit zeker of de jongens in het weekend rekening houden met de wedstrijd. Iets waar overigens alle amateurclubs mee te maken hebben."

Verschillen de persoonlijkheden ook?

,,Bij het Nederlands CP-team zijn veel spelers introvert. Typerend voor mensen met CP of een andere vorm van hersenbeschadiging is dat het vaak langer duurt om informatie te verwerken. Ik ben tijdens het EK tegen Rusland een keer heel boos geworden en kreeg toen totaal geen reactie. Volgens mij moesten de spelers nog verwerken wat er zojuist was gebeurd. Dat is bij Rijen totaal anders, daar zeggen ze sneller waar het op staat en coachen de jongens elkaar meer.”

En de voetbalhumor?

,,Bij het Nederlands team maken ze elkaar belachelijk met de handicap. Als iemand met een spastische arm zit te eten, roepen ze weleens: 'Hé halve, eet eens normaal, joh.' Maar wel met enorm veel respect naar elkaar toe, hè."

Wat neem jij mee uit Zeist?

,,Ik kan gebruikmaken van handige tools om bijvoorbeeld video-analyses te maken. Dat laat ik de jongens van Rijen zien, ook als ze dat niet willen. De één vindt het interessant, de ander geeft daar weinig om. Aan mij de taak om de balans te vinden."