Boom valt op geparkeerde auto bij VV DESK: wedstrijd afgelast

Zondag 3bDe wedstrijd tussen DESK en Bavel die zondagmiddag op de planning stond in de de derde klasse B vond geen doorgang. Lang werd er getwijfeld of er gespeeld kon worden of niet. Toen op het parkeerterrein een boom op een geparkeerde auto terecht kwam werd de knoop doorgehakt.

,,Na de warming-up kwam de voorzitter ons vertellen dat hij niet wilde dat de wedstrijd door zou gaan”, DESK-speler zegt Rick Vervaart. ,,Op de parkeerplaats was een boom op een auto gevallen. Ook het dakplaten op de tribune leken los te komen. De scheidsrechter heeft daar uiteindelijk in toegestemd.”

In dezelfde competitie werden veel andere wedstrijden ook afgelast of gestaakt. Alleen de wedstrijden van ZIGO en Baardwijk vonden doorgang. Wanneer de afgelaste duels worden ingehaald is nog niet duidelijk.

Overig wedstrijden in de derde klasse B:

UVV’40 – ZIGO 1-1 40. Jason van Dongen 1-1

Moment van de wedstrijd: ,,De 1-1 van Jason van Dongen was een hele belangrijke treffer. Hij scoorde het doelpunt na een goed uitgespeelde aanval. In de eerste helft voetbalde we bij vlagen heel erg goed. We missen alleen nog rendement”, aldus ZIGO-coach Ercument Metin

Bijzonderheid van wedstrijd Volgens Metin had ZIGO het lastig halverwege de tweede helft door problemen met de fitheid en conditie. ,,We waren vooral in de eerste helft heer en meester. We speelden goed op de helft van UVV’46. Dit wilde we na de rust ook doen, maar na een uur spelen zag ik dat we moeite hadden om het conditioneel bij te houden.”

Baardwijk – SCO 5-0 (2-0) 6. Martijn de Brouwer 1-0, 13. Dylan den Exter 2-0, 60. Ugur Ozcan 3-0, 79. Isak Dedic 4-0, 86. Ugur Ozcan 5-0.

Moment van de wedstrijd: Terreinknecht Gerrit van Suntenmaartensdijk haalde halverwege de eerste helft de Nederlandse vlag naar beneden, want door de wind was het dundoek op één punt losgeraakt. Daardoor hing het rood, wit en blauw er als een vod bij.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij overbuurman WSC had de scheidsrechter de wedstrijd vanwege code orjane niet door laten gaan. Arbiter Ronald Spijkers uit Middelbeers overwoog geen moment om er een kruis doorheen te zetten. ,,Dan zou de veiligheid in het geding moeten zijn. Dat was niet het geval. Zo stonden de bomen ver genoeg van het veld. Zouden er takken afwaaien, dan was de veiligheid van de spelers niet in het geding. Bovendien was het veld goed bespeelbaar.

RWB - Irene’58 0-0 gestaakt.

Moment van de wedstrijd: In de negende minuut overlegde scheidsrechter Koen Berkvens uit Den Bosch met de aanvoerders en beide trainers of zij het nog verantwoord vonden om door te spelen. ,,Dat was niet het geval”, zegt Ruud van den Heuvel, oefenmeester van RWB. ,,Door de harde wind hing het vangnet al naar voren.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de vierde minuut kreeg Kevin Remie een mooie kans om RWB aan een voorsprong te helpen. Van den Heuvel: ,,Eerlijk is eerlijk: als het 1-0 was geworden, weet ik niet of ook dan mee zou zijn gegaan in de beslissing om ermee te kappen.”