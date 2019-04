Boskant-fans bekijken duel met drie rode kaarten in vier minuten vanuit bubbelbad

Zondag 4I Het duel Boskant-Nijnsel was een geweldige wedstrijd waar van alles gebeurde. Voor twee fans van Boskant was het sowieso al een onvergetelijke dag. Zij bekeken het duel vanuit een bubbelbad.

Boskant – Nijnsel 0-3 (0-1). 20. Stefan Hulsen 0-1 (pen), 49. Stef Witlox 0-2, 59. 0-3 (e.d.). Rood: 60. Rick van de Zanden (Boskant, 2x geel), 62. Rens van de Wijdeven (Boskant, 2x geel), 63. Geert van Gils (Boskant, 2x geel).

Moment van de wedstrijd: ,,Na onze drie rode kaarten was de wedstrijd kapot”, vond Boskant-trainer Mayk van Driel. ,,We waren beter en wisten onder de druk uit te combineren”, zag Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de 62e minuut legt de scheidsrechter de wedstrijd een paar minuten stil, vanwege een klein opstootje. Boskant kreeg vooral gele kaarten vanwege praten.

Ravenstein – Nulandia 1-2 (1-2): 3. Rob Meegens (1-0), 5. Joris Rasenberg (1-1), 15. Joris Rasenberg (1-2).

Moment van de wedstrijd: Het jonge elftal van Ravenstein kwam al na drie minuten op een 1-0 voorsprong. Trainer Lars van Kan: ,,Het is vervolgens erg jammer dat we dan al snel weer op 1-1 en 1-2 komen. Maar dat kwam voort uit het niet houden aan de gemaakte afspraken.” Bij de 1-1 lag het defensieve centrum helemaal open en bij de 1-2 werd een vrije trap indirect binnengeschoten door de bezoekers. ,,We hebben goed gespeeld, maar te weinig kansen benut en zo de wedstrijd te lang spannend gehouden”, vond Nulandia-trainer Marc van Delft.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ik heb onze rechtsback Joris Rasenberg rechtshalf/buiten gezet en die rol heeft hij goed ingevuld”, aldus Van Delft.

Na een kwartier stond de eindstand al op het scorebord. Beide elftallen kregen nog wel wat kansjes, maar volgens Van Kan waren dat geen grote noemenswaardige kansen.

Vorstenbossche Boys – DVG 1-4 (1-3): 8.Bas Smulders (0-1), 23. Willem van de Sande (1-1), 24. Daan Voets (1-2), 42. Bas van Houtum (1-3), 82. Bas van Houtum (1-4).

Moment van de wedstrijd: De 1-3 van DVG was een fikse tegenslag voor Vorstenbossche Boys. Vorstenbossche Boys-coach Ruud Fleskens: ,,Het geloof zat er toen niet meer in. En dat is erg zonde, zeker omdat de mannen wel bleven werken.”

,,In de tweede helft geloofden we het wel en hebben we de wedstrijd rustig uitgespeeld”, zag DVG-trainer Hans Lathouwers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: DVG’s laatste man Daan Voets scoorde DVG’s belangrijke tweede doelpunt, op aangeven van Peter Versantvoort.

Nadat Willem van der Sanden namens Vorstenbossche Boys de score gelijk had getrokken, viel direct de 1-2 van DVG. Coach Fleskens: ,,Ik was mijn notitieblokje aan het zoeken om de treffer te noteren. Toen merkte ik dat DVG alweer op voorsprong stond…”

Herpinia – SCMH 3-1 (0-1): 15. Pieter van de Velden (0-1), 62. Rowdy Megens (1-1), 78. Arjan van Erp (2-1), 90. Rowdy Megens (3-1).

Moment van de wedstrijd: Voor Herpinia-clubman Bennie Kuijpers was de treffer van Arjan van Erp hét moment van de wedstrijd: ,,Arjan scoort eigenlijk nooit en is niet iemand die het voortouw neemt, maar werkt zich altijd kapot; een type Jan Wouters!” Ook het juichen van zijn goal deed Van Erp ‘normaal’; hij stak een vuist de lucht in en liep netjes terug naar zijn eigen helft.

Bijzonderheid van de wedstrijd: In de rust heeft Herpinia-coach Frank Kusters een flinke preek gehouden naar zijn spelers. Kusters was erg ontevreden en bracht ook Rowdy Megens in de ploeg. Dat bleek een gouden greep; Herpinia buigde de 1-0 achterstand om naar een 3-1 voorsprong en Megens scoorde twee keer.

Cito – Boxtel 2-2 (1-1): 34. Jari Klijmij (0-1), 42. Daan Willemse (1-1), 46. Youri Tooren (1-2), 75. Murat Korkmaz (2-2).

Moment van de wedstrijd: Voor Yavuz Demerci, trainer van het thuisspelende Cito, was de treffer van Murat Korkmaz een grote opluchting. Zijn ploeg stelde daarmee alsnog een punt veilig in een bijzonder duel. Cito was effectiever, wij hebben meer moeite om te scoren”, vond Boxtel-trainer Ronald Boudewijn.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Ik ben blij dat Cito op de ranglijst niet dichterbij is gekomen”, aldus Boudewijn. Boxtel staat op de negende plaats, met zes punten meer dan Cito dat dertiende staat.

Bij Cito raakten vandaag drie spelers geblesseerd in de eerste helft. Door de reeds bestaande blessures en afmeldingen had Cito-coach Yavuz Demerci maar twee wisselspelers op de bank zitten: A1-doelman Daan Willemse en Mohamed Gezes. Willemse moest noodgedwongen als veldspeler invallen. Diezelfde Willemse maakte, tot Demerci’s opluchting, enkele minuten later een treffer. Mustafa Özer speelde de wedstrijd uit, ondanks zijn blessure.

SDDL – WEC 2-2 (0-0): 60. Jordi de Loijer (1-0), 70. Elmo Kuijpers (1-1), 90+1. Elmo Kuijpers(1-2), 90+6. Christian van Tiel (2-2).

Moment van de wedstrijd: Pas na een uur voetbal viel de openingstreffer van het duel tussen SDDL en WEC. In de lentezon scoorde Jordi de Loijer namens SDDL.

We dachten dat Emlo Kuijpers ons de drie punten zou bezorgen, maar een minuut laten viel de gelijkmaker”, zag WEC-speler Kaunda Leermakers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het tweede doelpunt van Elmo was een afstandsschot vanaf 20 meter”, aldus Leermakers.

In de blessuretijd vielen er voor beide ploegen nog een treffer. Waar WEC eerst dacht de drie punten binnen te hebben, sloeg Christian van Tiel namens thuisploeg SDDL in de allerlaatste seconde nog toe. Om het duel toch op een gelijke stand te brengen.

NLC’03 – Avesteyn 2-4 (0-2): 17. Rens van Vugt (0-1), 36. Joost van Vugt (0-2), 52. Mitchel van Boxtel (1-2), Pepijn van Houtum (1-3), 83. Stijn Bijl (2-3), 86. Dries Heerkens (2-4).

Moment van de wedstrijd: De goal van Dries Heerkens was voor NLC de doodsteek. Na de 2-3 had de ploeg van trainer Rene van der Putten geloof in een puntje, maar die hoop kon na enkele minuten, door de 2-4, alweer worden weggegooid.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Hugo van de Sande, coach van Avesteyn, vond de veldkwaliteit vandaag ondermaats: ,,Het was een erg droog en stroef veld. De bal sprong soms echt raar op.” Uiteindelijk bleek het veld geen spelbreker voor zijn ploeg, want Avesteyn wist twee doelpunten meer te scoren dan thuisploeg NLC.