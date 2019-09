Boskant-speler pegelt vanaf 40 meter raak tegen RKKSV

Boskant – RKKSV 5-1 (1-1) 18. Rob van der Heiden 1-0, 43. Tom Hendriks 1-1, 45 Brett Veldkamp 2-1, 60. Rens van Wijdeven 3-1, 84. Brett Veldkamp 4-1, 86. Joris van der Heijden 5-1.

,,Uiteindelijk hebben we makkelijk gewonnen. We waren over de hele wedstrijd gezien heer en meester. We hebben één kans weggeven en die zat er meteen in. Gelukkig viel de 1-2 snel en hebben we daarna verzorgd de voorsprong uitgebreid”, antwoordde Boskant coach Sander Janssen. Zijn collega van RKKSV, Ramon van Rixtel, zag dat zijn team creativiteit miste. ,,We hadden ongeveer evenveel balbezit, misschien zelfs wel meer, maar we hebben één goede kans gehad. Dat moeten we verbeteren. Ik vond ons aan de bal ook niet slecht alleen we creëerde niks.”

Het hoogtepunt van de wedstrijd was het doelpunt van Joris van der Heijden. Hij schoot de bal vanaf ongeveer 40 meter heel bekeken in het doel. Jan van Balsfoort, keeper van RKKSV, probeerde de bal nog te redden, maar dat mocht niet baten. Volgens Janssen deed het doelpunt van Van der Heijden hem ergens aan denken. ,, Een beetje zoals het doelpunt van Bryan Smeets tegen Jong Ajax vorig seizoen.”

HHC’09 – Boxtel 0-2 (0-1) 27. E.D. 0-1, 90. Lars van Hamond 0-2.

Boxtel had verdiend gewonnen. ,,Maar het had zomaar anders uit kunnen pakken”, vond bestuurslid Bert Kops. ,,Ze gingen onzorgvuldig om met de kansen, en wij kregen er ook een paar.

HHC’09 is nog altijd druk met het zoeken van een opvolger voor trainer Senad Hadzic. ,,We kregen spontane sollicitaties. We hebben nu in een aantal media een advertentie gezet. Tot woensdag kan daarop worden gereageerd.” De kans dat interim-trainer Frank Hendriks komende zondag wordt vervangen is nog klein. Terwijl zijn twee wedstrijden dispensatie erop zitten. ,,Onze wedstrijdsecretaris neemt contact met de KNVB. Twee weken is maar heel kort, we willen langer respijt.”

,,We hebben aardig gespeeld alleen de kansen niet afgemaakt. We moeten veel eerder de tweede treffer maken. Nu bleef het onnodig spannend. De volgende wedstrijd dan moeten we gewoon scherper zijn voor het doel, nu komt het goed af maar ik weet dat het de volgende wedstrijd gewoon punten gaat kosten”, aldus Boxtel-coach Frank van Oers.

Lars van Hamond schoot in de laatste minuut de bevrijdende treffer binnen voor Boxtel. Van Oers zag zijn speler één op één met de doelman de 0-2 binnenschieten. ,,HHC’09 speelde alles of niets. Ze hadden iedereen, bij een corner, het zestienmetergebied in gestuurd behalve hun doelman. Na de hoekschop kwam de bal bij Van Hamond terecht, die liep zo op het doel van de tegenstander af en faalde niet.”

SC Elshout – OSC’45 0-1 (0-1) 14. Fouad Arbib 0-1.

SC Elshout beschikt over een aardige voorhoede. Jongens die elkaar al jaren kennen en dus elkaar makkelijk weten te vinden. Dat was ook vanmiddag het geval, zag leider Ronald van Noije. ,,Kansen hebben we dus genoeg gehad, maar dan moet je ze wel benutten.”

OSC’45-coach Jeroen Beekwilder zag zijn team voor de tweede keer op rij winnen. ,,Het was geen goede wedstrijd, maar we hebben de drie punten binnen. We kwamen in de tweede helft ook nog op 0-2 alleen dat doelpunt werd onterecht afgekeurd vanwege buitenspel. Onze doelman, Ridjioni Lubbinge, was de man van de wedstrijd met een aantal goede reddingen.”

OSC’45 begon zonder de broers Mahir en Mazin Nuradin. Beide kwamen tien minuten te laat en moesten daarom op de bank beginnen. ,,Mahir maakte vorige week nog een hattrick, maar te laat is te laat. Ze werden goed vervangen, maar we miste de snelheid van die jongens op bepaalde momenten wel. Een halfuur voor tijd kwamen ze nog in het veld, maar ik had ze liever in de basis gehad”, concludeerde Beekwilder.

Essche Boys-Vorstenbossche Boys 1-0 (0-0). 61. Luuk Wolfs 1-0.

Voor Vorstenbossche Boys-trainer Dennis Meijer was het een frustrerende middag in Esch. Waar de ruststand 0-0 was, had het volgens de oefenmeester van de uitploeg makkelijk 0-5 moeten staan. ,,We hebben de paal en de lat geraakt en twee loepzuivere penalty’s werden ons onthouden. Een keer werd Rick Dortmans in het strafschopgebied hard gevloerd en het andere moment sloeg een Esche-verdediger de bal in datzelfde gebied met de hand weg.” In de tweede helft hadden de bezoekers ook de overhand, maar een omschakelmoment zorgde voor de 1-0 voor de thuisploeg.

De eerste drie punten voor Essche Boys zijn binnen. Leon van Wanrooij, coach van de thuisploeg, zag dat de promovendus aan één doelpunt genoeg had voor de zege. ,,Vorstenbossche Boys heeft ons in de eerste helft in leven gelaten. We hadden niks in te brengen en ik denk dat ze misschien wel met een 0-3 voorsprong de kleedkamer in hadden moeten gaan. In de tweede helft kwamen we beter voor de dag. Luuk Wolfs schoot na een mooie aanval de 1-0 binnen en daardoor wonnen we van een gefrustreerde tegenstander.”

In de tweede helft werd er door beide teams gestreden om de overwinning. De clubs kwamen er niet geheel zonder kleerscheuren vanaf. Bij Vorstenbossche Boys brak zelfs een speler zijn sleutelbeen. ,, Het was erg ongelukkig, maar beide team toonde veel strijdlust en inzet. Dan kan dat gebeuren”, besloot Van Wanrooij

Meijer zal niet zo snel vrienden worden met de arbiter van vanmiddag. Naast de niet gegeven penalty’s had de coach nog meer onenigheden. ,,Hij liet veel te veel doorspelen. De fysieke duels waren vanmiddag te grof. Mees Donkers heeft zelfs zijn sleutelbeen gebroken, waar de scheids liet doorspelen.” Voor Donkers is de botbreuk extra zuur: hij maakte vandaag zijn debuut als jeugd-speler.

Avesteyn-VOW 1-0 (1-0). 21. Nick van der Heijden 1-0.

Avesteyn heeft vandaag met de hakken over de sloot gewonnen van VOW. In de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong door een treffer van Nick van der Heijden, die de bal kreeg na een knappe actie van Rens van Vugt. Verder was de eerste helft gelijk opgaand. ,,Na rust werden wij steeds beter”, aldus VOW-coach Jordy van Boxtel. ,,De 1-1 hing lange tijd in de lucht, maar Avesteyn hield goed stand.”

Avesteyn-coach Hugo van de Sande: ,,Dit was echt een escape voor ons. Het was geen beste wedstrijd van mijn ploeg. We hadden ook wel pech, want in de voorbereiding was er nog een blessure en het veld was ook wel wat stroever door de regen.”

Nulandia – Wilhelmina 4-0 (3-0) 14. Rick Korsten 1-0, 25. Teun van der Donk 2-0, 45. Stef van den Hurk 3-0, 82. Joris van Razenberg 4-0.

Nulandia-coach Marc van Delft zag zijn team op bepaalde momenten uitstekend spelen. ,,Over de eerste helft ben ik tevreden, na de rust ging het helaas wel minder. We kwamen vlak voor rust op de 3-0 en dat was de genadeklap.” Wilhelmina-coach Coen van Overbeek was iets minder positief. ,,Dit was een wedstrijd tussen de mannen en de jongens. We moeten gewoon veel meer beleving en energie in de wedstrijd brengen. Dat miste ik.”

Van Delft genoot van de wedstrijd tegen Wilhelmina ,,Ik heb jarenlang bij Wilhelmina gevoetbald. Het blijft toch altijd een speciaal gevoel om te spelen tegen een team waar je een verleden hebt. Toch is winnen nog leuker. We willen dit seizoen bovenin meedraaien en dat laten we met zes punten uit twee wedstrijden zeker zien.”

VCB – WEC 0-6 (0-3) 26. Steef Rover (penalty) 0-1, 30. Yoeri Verbakel 0-2, 34. Yoeri Verbakel 0-3, 46. Yoeri Verbakel 0-4, 59 Yanno van der Heijden 0-5, 90. Rick Vos 0-6.

,,We hadden weinig te duchten van VCB. We waren effectief voor het doel. Bijna elke goede kans vloog tegen de touwen en dan is het lekker voetballen. We hebben de score geleidelijk aan uitgebreid en ik ben te spreken over onze manier van spelen”, zei een meer dan tevreden WEC-coach, Stephan Hesemans.

Er was eigenlijk weinig aan de hand voor VCB, totdat WEC na 26 minuut een penalty raak schoot. ,,Toen stond het binnen zes minuten 0-3", baalde VCB-trainer Mathieu van der Steen. ,,Wij gaven de tegengoals letterlijk zelf weg door de bal meermaals in hun voeten te schuiven.” Volgens de VCB-coach heeft zijn ploeg tijd nodig en dan komen de resultaten vanzelf. ,,Wij willen voetballen en niet op het resultaat spelen. Als je wil bouwen, zullen sommige dingen radicaal anders moeten gaan en dat kost tijd. Ik geloof dat dat vanzelf gaat komen.”

Het bijzondere aan de wedstrijd was het uitvallen van Corné van den Hurk. ,,Hij moest gehecht worden in het ziekenhuis na een ongelukkige botsing. Hij moet vrijdag op controle komen en dus is het nog niet bekend of hij er komende zondag bij zal zijn”, aldus Van der Steen.