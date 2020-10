Boswinkel maakt tropisch doelpunt bij FC Drunen

Individueel hadden de spelers van ADVENDO meer in huis dan de Drunenaren. Maar daarmee win je lang niet altijd wedstrijden. ,,Als team staken we er met kop en schouders bovenuit”, constateerde FC Drunen-trainer Ali Albayrak na afloop. ,,En dat heeft de doorslag gegeven. Dit is een overwinning van het collectief.”

,,Het was een beetje hetzelfde verhaal als vorige week’’, sprak SVG-assistent-trainer Marcel van Bladel. ,,In de eerste helft waren wij de betere ploeg, maar komen we door twee persoonlijke fouten op achterstand. Het is onze ploeg niet te verwijten, TVC Breda was efficiënter.’’