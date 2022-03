Boxtel-keeper schiet zijn ploeg in honderdste minuut naar gelijkspel: ‘Onze penaltynemer zat niet lekker in de wedstrijd, dus zei mijn keeper dat hij hem nam’

Vierde klasse GJe hoort het niet vaak, een goal in de honderdste minuut in een competitiewedstrijd. Laat staan dat een keeper die goal dan maakt. Bij Boxtel was dat vandaag het geval. Keeper Raymon Strik benutte in de tiende minuut van de extra tijd een penalty. De vaste penaltynemer van de thuisploeg zat niet lekker in de wedstrijd, dus nam hij de verantwoordelijkheid.

Boxtel - RKKSV 1-1 (0-1). 25. Van Meurs 0-1, 100. Strik (pen.) 1-1.

In de honderdste minuut schoot Boxtel-keeper Raymon Strik zijn ploeg op gelijke hoogte. ,,Onze penaltynemer zat niet lekker in de wedstrijd, dus Raymon zei ‘ik neem hem wel’. Hij schoot hem feilloos binnen”, aldus Boxtel-trainer Frank van Oers.

,,In de eerste helft zijn we de bovenliggende partij en komen we ook op voorsprong. Na rust in Boxtel beter, de uitslag is terecht. Het is natuurlijk wel balen dat de gelijkmaker in die tiende minuut van de extra tijd alsnog valt”, beschreef RKKSV-trainer Ramon van Rixtel.

Essche Boys - Jan van Arckel 0-0.

,,Ik ben tevreden met een gelijkspel. De eerste helft waren we aan elkaar gewaagd, de tweede helft kreeg Jan van Arckel meer kansen. Het veld was wel erg matig”, beschreef Essche Boys-trainer Leon van Wanrooij.

Ook volgens Jan van Arckel-trainer Giel Goesten lag het veld er niet best bij. ,,Dit had niks weg van een voetbalveld, het was verschrikkelijk hobbelig. Verder moesten we vandaag gewoon winnen, we misten vijf honderd procent kansen.”

BZS - Nulandia 1-2 (0-1). 39. Van de Doelen 0-1, 52. Mark Ruijssenaars 0-2, 64. 1-2.

,,We hebben een heftige week achter de rug na het overlijden van clubman Erik van der Sangen. We waren vandaag niet helemaal scherp, wel komen we verdiend op voorsprong. BZS bleef voetballen en ging op zoek naar de gelijkmaker, daardoor bleef het spannend. Maar gelukkig pakken we wel de punten, daar is ook alles mee gezegd”, beschreef Nulandia-trainer Marc van Delft.

Wilhelmina - Maliskamp 4-2 (1-2). 12. Van de Ven (Pen.) 0-1, 30. De Jong 1-1, 45. Martens 1-2. 47. Librizzi 2-2, 48. Van der Heijden 3-2, 71. Netten 4-2.

,,In de rust zijn we flink tekeer gegaan op elkaar. Na rust speelden we in een hoog tempo en waren we strijdbaar. Ik heb wel zitten genieten op de bank, ook speelde de wisselspelers uitstekend.”, beschreef Wilhelmina-trainer Coen van Overbeek.

,,De eerste helft ging qua spelbeeld op een neer, maar Wilhelmina kwam geweldig uit de kleedkamer. Ik moet zeggen dat de uitslag in verhouding staat met het spel”, vertelde Maliskamp-trainer Willem van den berg.

Bijzonderheden: de zeventienjarige Yoran van de Meulenreek maakte zijn debuut voor Maliskamp 1.

SC Elshout – MEC’07 5-2 (1-1). 1. 0-1 43. De Jong 1-1 58. De Jong 2-1 70. e.d. 3-1 80. Van Mook 4-1 85. 4-2 90+5. Van den Aker 5-2.

Nik van Mook is een van die oude rotten van SC Elshout. Aanvoerder, rots in de branding, voorop in de strijd. “Die ouwe is niet kapot te krijgen”, zegt trainer Gilbert de Fijter over de begin dertiger. “En Nik speelt de laatste weken erg goed. Hij is lekker in vorm. Vandaag bekroonde hij zijn prima spel met een geweldig mooi doelpunt. Punt strafschopgebied, een gekrulde bal, boven in de hoek. Wat een wereldgoal.”