Boxtel - Ravenstein gestaakt na zware blessure Boxtel-speler: ‘We vrezen dat hij zijn been heeft gebroken’

GestaaktHet duel tussen Boxtel en Ravenstein werd zondagmiddag gestaakt in de 63ste minuut nadat Boxtel-speler Mark van de Westelaken zwaar geblesseerd raakte. Van de Westelaken ligt momenteel in het ziekenhuis waar de ernst van de schade nog moet worden gediagnosticeerd. Bij de thuisploeg, die met 1-0 voorstond, vrezen ze dat hij zijn been heeft gebroken.

Volgens Boxtel-trainer Ronald Boudewijn heeft hij waarschijnlijk zijn been gebroken. ,,Hij is meteen met een ambulance naar het ziekenhuis gegaan, want zijn been stond erg vreemd. Het was een ongelukkige actie, de speler van Ravenstein kwam niet in met een gestrekt been. Ik vind dit vooral erg vervelend voor Mark.”

Lars van Kan, trainer Ravenstein: ,,Chiel van Uden maakte een sliding op de enkels van de speler van Boxtel, die daar een zware blessure aan heeft overgehouden. Ik heb de jongens toen naar binnengehaald en daar hebben wij besloten om niet verder te gaan met het duel. Sommige dingen zijn belangrijker dan voetballen.” Van Uden kreeg voor zijn overtreding tevens een rode kaart van scheidsrechter Van Crey.

Ambulance

,,Een ambulance is ook nog op het veld gekomen om hem mee te nemen", voegt Van Kan daaraan toe. Het was voor de uitploeg niet de eerste keer dat een speler zwaar geblesseerd op het veld lag. ,,We hebben zelf ook al vaker een zware blessure gehad, daarom weet ik dat het fijn is om dan niet door te hoeven voetballen. Bij iedereen zit er extra emotie in, na zoiets. Ik wil er niet voor zorgen dat er meer blessures of (rode) kaarten zouden komen.”