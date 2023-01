Boxtel wint inhaalduel met WEC met 2-0

Gele kaart voor trainer Erbas kost Dongen in vorm vrije trap én tweede zege: ‘Gezegd dat ik geen kip ben’

Bijna ging Dongen met een tweede overwinning op rij de winterstop in. Bijna, want in de laatste minuut viel nog de 2-2 in het mandje. Dat deed, met verwennerijen erwtensoep, glühwein, bier en bitterballen in de hand, een hoop stof opwaaien bij het aanwezige publiek.

