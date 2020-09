Joey van Heeswijk van schlemiel naar held bij 5-2 winst van FC Schadewijk

FC Schadewijk – Excellent 5-2 (2-0) 10. Benji Duah 1-0, 15. Quincy Broers 2-0, 54. 1-2, 61. Joey van Heeswijk 3-1, 68. Tom Liemburg 4-1, 82. Tom Liemburg 5-1, 86. 5-2.

,,We speelden veel beter dan vorige week. We traden in een andere formatie aan. In plaats van met drie man achterin te staan, stelden we er nu vier op in die posities. Mede hierdoor stonden we na twintig minuten al 2-0 voor”, zag assistent-trainer Dicky van den Akker van FC Schadewijk.

Waar Joey van Heeswijk vorige week afgeleid werd door het fluitje van een korfbalscheids, maakte hij vandaag een schitterende treffer. Vanaf de middenlijn soleerde hij richting de zestienmeter, haalde uit en scoorde. Voor hem een onvergetelijke middag dus. Met zijn eerste actie haalde Van Heeswijk nog de Voetbal International.

Hapse Boys – Boekel Sport 1-4 (0-2) 13. Guus Goossens 0-1, 32. Guus Goossens 0-2, 48. Yannick Groenendaal 0-3, 50. Stef Thijssen 1-3, 52. Yannick Groenendaal 1-4.

,,We boekten deze middag een eenvoudige overwinning waarbij we eigenlijk niet in de problemen geweest zijn. We legden de basis in de eerste helft. Met ons dominant spel in zowel de aanval als verdediging stonden we bij rust met 0-2 voor. Verder bleven we goede kansen creëren en na de rust prikken we direct de derde treffer binnen. Direct daarna maken zij de 1-3. Gelukkig hadden wij ons antwoord klaar en Yannick Groenendaal maakte zijn tweede”, aldus Boekel Sport-trainer Marc van de Ven.

Bij Boekel Sport keerde Jelle Bouwmans terug in de basis. De aanvoerder stond een aantal weken aan de kant met een blessure. ,,Ik ben blij dat hij weer terug is. Het is een belangrijke speler in bijvoorbeeld de coaching voor ons.”

Rood Wit – Margriet 0-5 (0-1) 26. Jeffrey van Vlijmen 0-1, 54. Rob vd Ven 0-2, 0-3 60. Jeffrey van Lieshout, 83. 0-4 Joey Schuurmans, 87. Jeslin van Dijk 0-5.

,,Een hele aardige wedstrijd van onze kant. Het eerste halfuur was gelijkwaardig. Twee ploegen die wilden voetballen. Eigenlijk vanaf het moment dat wij de 1-0 maakten, begon het te lopen. Rood Wit was een ploeg die aardig voetbalde. Maar in de tweede helft konden wij het conditioneel beter belopen. Voor ons een mooie zondag”, zag de Ossche trainer Maarten van Vugt.

Margriet staat nu als enige ploeg in deze klasse zonder puntverlies bovenaan. Daarbij moet wel aangetekend worden dat sommige ploegen door het coronavirus niet in actie konden komen.

Nooit Gedacht – Handel 1-3 (1-1) 14. Rob Manders 0-1, 26. Tim Bissels 1-1 , 60. Jeffrey Driessen 1-2, 83. Thijs Fonken 1-3.

,,Een teleurstellende middag met een onnodige nederlaag voor ons. Zelf creëerden we genoeg kansen maar het ontbrak de laatste twintig meter aan scherpte. Vanuit de omschakeling was Handel gevaarlijk en zo winnen ze uiteindelijk de wedstrijd”, analyseert assistent-coach Bart Houben van Nooit Gedacht.

,,De 1-2 viel op ongelukkige wijzen. Een van onze spelers verloor de bal waardoor Handel door kon lopen en raak schoot. Het was de eerste keer dat Handel in de tweede helft voor het doel verscheen. Vlak voor tijd komen zij er nog een keer uit met een corner en beslissen zij het duel.”

