Brabantse amateurs dromen van bekerstunt in Heerenveen: ‘Ik ben met Willem II nooit zover gekomen’

Brabantse bekerdromen kunnen vanavond in Friesland werkelijkheid worden. Jordy Thomassen en Ricardo Ippel azen met het Groesbeekse De Treffers in Heerenveen op een huzarenstukje.

Het shirtje van Joey Veerman, de absolute sterspeler van SC Heereenveen, hoeft hij niet. Die mag zijn jongere teamgenoot en voormalig OSS’20-speler Brian Campman wel hebben, geeft hij aan. Jordy Thomassen aast vanavond maar op één ding in het Abe Lenstra Stadion: op de overwinning. De Bosschenaar beraamt immers een bekerstunt. Met tweededivisieclub De Treffers moet de Friese eredivisionist uit de beker worden gestoten.

Thomassen (28) neemt daarin alles mee. ,,Heerenveen zit met de competitiewedstrijd tegen Cambuur van komende zondag in het achterhoofd. De grote derby. Daar komt bij dat er geen supporters zijn. Bij ons neemt dat de spanning weg, bij Heerenveen werkt zo’n leeg Abe Lenstra Stadion mogelijk weleens verdovend.”

Geen schoolreisje

Tot afgelopen zomer was Thomassen profvoetballer, bij Helmond Sport voor het laatst. Maar uitgerekend met een amateurclub speelt hij voor het eerst in het stadion van Heerenveen. ,,Ik heb de meeste clubs in Nederland wel gehad. Met De Graafschap heb ik in de eredivisie ook tegen Heerenveen gespeeld, maar wel alleen thuis, op De Vijverberg. Ik voetbalde in Australië toen De Graafschap naar Heerenveen moest.”

Ook Ricardo Ippel wacht vanavond (aftrap 21.00 uur) een unicum. ,,Met Willem II en MVV heb ik nog nooit de tweede ronde van de KNVB-beker bereikt. En nu sta ik er met De Treffers. Dat is bizar”, zegt de middenvelder uit Hank. ,,In de vijf jaar bij Willem II heb ik in de beker tegen meerdere amateurclubs gespeeld. Dan waak je als club voor onderschatting. Nu zijn wij juist de underdog. Al is dit geen schoolreisje. Dat probeer ik de jongens ook mee te geven.”

Quote Er is geen verschil tussen ons en teams uit het rechterrij­tje van de eerste divisie. Van De Treffers kunnen er zo in het profvoet­bal mee Jordy Thomassen (28)

Gelijkenissen met Willem II

Van hem accepteren ze dat ook. Ippel (31) is immers aanvoerder van De Treffers. En dat in zijn eerste jaar bij de Gelderse club. ,,De Treffers lijkt wel een Brabantse vereniging”, zegt de speler uit Hank, die een jaar terug nog speelde bij het Belgische Lommel SK. ,,Ik zie gelijkenissen met Willem II. De club is gemoedelijk, warm. Iedereen kent elkaar. En de randvoorwaarden zijn beter dan bij de helft van de clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Zo helpt de club spelers via de sponsoren met het zoeken naar werk en een huis.”

Dat heeft voor Ippel het verschil gemaakt. ,,Het maakt mij niet uit waar ik voetbal. In of buiten Brabant. Het is ook niet dat clubs uit de buurt in de rij stonden. Ja, Kozakken Boys was een optie, ook qua afstand fijner, maar die club pakte niet door. De Treffers was in die zin dominant.” Thomassen wijst juist op de spelers die De Treffers heeft gehaald, op ex-Helmond Sporters Teije ten Den (woont in Eindhoven) en Bram Zwanen (uit Aarle-Rixtel). ,,Ik kwam pas laat in de voorbereiding bij De Treffers terecht. Het is wel lekker dat ik al wat jongens kende.”

Voetbalschool

Drie dagen na zijn komst stond Thomassen al in de basis bij De Treffers, uit tegen Jong Sparta op Het Kasteel. Van aanpassingsproblemen heeft hij dan ook geen enkele last gehad. ,,Er is geen verschil tussen ons en teams uit het rechterrijtje van de eerste divisie. Van De Treffers kunnen er zo in het profvoetbal mee. Maar de meeste spelers hebben gekozen voor een maatschappelijke carrière. Net als ik. Zo heb ik nu meer tijd voor de voetbalschool en dat bevalt me prima.”

Al maakt de huidige coronatijd het wel raar. Zo speelde De Treffers sinds halverwege oktober slechts twee competitieduels door covidbesmettingen. Terwijl Ippel, Thomassen en teamgenoten wel mogen trainen op sportaccommodaties die na 17.00 uur gesloten moeten zijn. Dat komt door dispensatie omdat De Treffers nog in het bekertoernooi voor de profs zit ,,We zijn bevoorrecht op dit moment”, zegt Thomassen. ,,Al kan het na de wedstrijd tegen Heerenveen ook zomaar over zijn. Dat besef geeft een extra motivatie.”

Donny van de Beek

,,En ik zie ook kansen”, vult Ippel zijn ploeggenoot aan. ,,Als we goed georganiseerd staan dan kunnen we Heerenveen in de tegenstoot pijn doen.” Thomassen lachend: ,,Na de wedstrijd zien we wel met wie ik het shirtje ruil. Ik heb er thuis al een van PSV van Érick Gutiérrez en van Ajax van Donny van de Beek. En volgens mij kunnen wij niet eens ons shirt ruilen. We hebben er maar één. Al is het dadelijk meteen winterstop, dan heeft club tijd genoeg om een nieuwe te bestellen.”