Brabantse clubs strijden voor plekje in KNVB Beker: OSS’20 kruist degens met Ajax, Dongen onderuit tegen DVS’33

,,Ondanks het mindere resultaat ben ik tevreden over ons optreden. Hier kunnen we mee verder”, aldus Dongen-coach Osman Erbas. Het eerste Dongense wapenfeit was een vlammend schot van Mohammed Mansaray, dat nipt over vloog. Enkele minuten later keken de Kanaries prompt tegen een achterstand aan. Een corner werd door de thuisploeg succesvol verdedigd en vervolgens omgezet in een messcherpe counter. ,,We lieten ons niet van de wijs brengen door die tegentreffer en bleven uitstekend partij bieden”, zag Erbas. Uiteindelijk was het de thuisploeg die uitliep naar een 3-1 overwinning.