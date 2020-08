Brabantse clubs strijden voor plekje in KNVB Beker: OSS’20 verslaat Ajax, Dongen onderuit tegen DVS’33

Dit bericht wordt gedurende de avond bijgewerkt.

DVS’33 - Dongen 3-1 (1-1). 20. Roemeon 1-0, 33. Fatih Kamaci 1-1, 77. Akla 2-1, 90+6. Loukili 3-1.

,,Ondanks het mindere resultaat ben ik tevreden over ons optreden. Hier kunnen we mee verder”, aldus Dongen-coach Osman Erbas. Het eerste Dongense wapenfeit was een vlammend schot van Mohammed Mansaray, dat nipt over vloog. Enkele minuten later keken de Kanaries prompt tegen een achterstand aan. Een corner werd door de thuisploeg succesvol verdedigd en vervolgens omgezet in een messcherpe counter. ,,We lieten ons niet van de wijs brengen door die tegentreffer en bleven uitstekend partij bieden”, zag Erbas. Uiteindelijk was het de thuisploeg die uitliep naar een 3-1 overwinning.

OSS’20 - Ajax Amateurs 5-2 (2-1). 9. Joep van der Velden 1-0, 29. Stefan Smal 1-1, 45. Tim Waterink (pen.) 2-1, 67. T. Pijnenburg 3-1, 72. 3-2, 81. Joep van der Velden 4-2, 88. Teije Leenders 5-2. Bijz. 20. Tony de Groot (OSS’20) mist pen.

De bezoekers uit Amsterdam keerden met een nederlaag huiswaarts. Ondanks de zege is OSS’20-coach Bertran Kreekels kritisch. ,, We hebben de mogelijkheid op een makkelijke overwinning laten liggen. We maken het onszelf moeilijk door kansen te missen.’’

FC Lisse - Blauw Geel’38 3-0 (1-0). 5. Jeffrey Klijbroek (pen) 1-0, 76. Reggie Schaap 2-0, 90. Jeffrey Klijbroek 3-0. Bijz. 47. Niels Wouters (Blauw Geel’38) mist pen.

Blauw Geel’38 is al klaar in de KNVB Beker. De ploeg van coach Niels van Casteren verloor met 3-0 van Lisse. ,,We begonnen heel matig aan de wedstrijd. Zeer slordig aan de bal, hierdoor verloren we veel te snel de bal, waardoor we niet in ons ritme kwamen en te veel in de omschakeling van aanvallen naar verdedigen kwamen’’, aldus de oefenmeester. Ondanks de nederlaag is Van Casteren positief. ,,Terecht verloren en op naar de competitie.’’

Barendrecht-Erp 5-0 (3-0). 2. Niels Vorthoren 1-0, 14. Ugur Altintas 2-0, 26. Niels Vorthoren 3-0, 70. Emilio Samsey 4-0, 90. Bart Deprez 5-0.

Erp had zaterdagmiddag niks in te brengen tegen Barendrecht. ,,We hadden helaas geen schijn van kans tegen een goed BVV Barendrecht’’, aldus Erp-trainer Jurgen van Wanrooij.

Achilles Veen - NWC