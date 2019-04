Brakel geeft voorsprong van tien punten uit handen en verliest koppositie aan concurrent

Zaterdag 4DBrakel ging de winterstop in met tien punten voorsprong, maar die is het kwijt. Na de nederlaag bij concurrent Groot-Ammers staat Brakel niet meer bovenaan.

Groot-Ammers – Brakel 3-1 (2-1). 18. Bas de Vos 1-0, 30. Sten Pijlman 1-1, 42. Bob van Oosterhout 2-1, 85. Bob van Oosterhout 3-1. Bijz.: Floris Renes (Groot-Ammers) mist penalty in de 71ste minuut.

Moment van de wedstrijd: De 2-1 kort voor rust. ,,Toen knakte er misschien iets bij de jongens”, vertelde Brakel-trainer Hans de Jong. ,,In de eerste helft waren we gelijkwaardig. Na rust hoop je iets recht te zetten, maar toen zakten we door de ondergrens. We wonnen geen duels meer.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Brakel verspeelde door de nederlaag de koppositie aan Groot-Ammers. Beide ploegen hebben evenveel punten, maar Brakel heeft een slechter doelsaldo. De ploeg van trainer Hans de Jong ging de winterstop in met een voorsprong van tien punten.

Rhelico – RKVSC 6-0 (3-0). 28. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0.

Moment van de wedstrijd: ,,De 1-0”, zei RKVSC-trainer Robert Hooijmans. ,,Toen gingen de kopjes hangen. Dan zie je wat de laatste weken met ons hebben gedaan. Daarvoor kregen we twee, drie goede kansen om op voorsprong te komen. Maak je de 0-1 dan krijgen de spelers misschien vertrouwen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: RKVSC maakt een moeilijk seizoen door, vaak omdat diverse spelers ontbreken. Tegen Rhelico zat er één wisselspeler naast Hooijmans op de bank. In het doel stond Herman Bergacker die de geblesseerde Ricardo Kooltjes verving.

Zuilichem – Herovina 2-2 (0-2). 32. Maarten Lievaart 0-1, 42. Maarten Lievaart 0-2, 70. Carlo van Heusden 1-2, 88. Max van Zanten 2-2.

Moment van de wedstrijd: ,,De 2-2”, vond een balende Herovina-trainer Glenn Calor. ,,We geven door twee individuele fouten twee punten weg. Daarvoor hadden we al met 0-4 of 0-5 voor moeten staan. Zoveel kansen kregen we met Jesse van Vliet, Maarten Lievaart en Kevin Steenbruggen. We raakten twee keer de lat en hun keeper bracht twee keer op fantastische wijze redding.”

Zijn collega Nabil Bouchlal had geen specifiek moment. ,,Als je halverwege met 0-2 achterstaat dan moet je blij zijn met een punt. Al vind ik 2-2 geen onterechte uitslag. Voor rust lieten we ons terugdringen, maar kregen we met Rob Bouman de beste kans om op voorsprong te komen. Na rust toonden we veerkracht.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zuilichem heeft in de strijd om een plek in de nacompetitie niet veel aan het punt. De ploeg van trainer Nabil Bouchlal won voor de vijfde keer op rij niet. Herovina houdt Zuilichem op afstand. Het verschil blijft zes punten en ook heeft Zuilichem een duel meer gespeeld.

ASH – Kerkwijk 1-1 (1-0). 10. Marijn Hak 1-0, 55. Michel van den Hanenberg 1-1. Rode kaart: 85. Speler (Kerkwijk).

Moment van de wedstrijd: ,,Twintig minuten voor tijd claimde Kerkwijk een strafschop”, vertelde ASH-trainer Ron Laros. ,,Onze doelman kwam met een speler van hun in botsing. Vijf op de tien scheidsrechters geven een strafschop, de andere helft niet. Gelukkig voor ons deed deze scheidsrechter het niet.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Kerkwijk scoorde in de laatste vier uitduels telkens twee keer. Tegen ASH lukte dat niet. ,,We hebben veel kansen gemist”, zag Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Alleen waren we niet oppermachtig genoeg om het spel naar ons toe te trekken. We waren aan elkaar gewaagd.”

Dat vond ook Laros. ,,We legden niet de kwaliteit op de mat die nodig was om te winnen. Het was een wedstrijd met veel inzet en strijd. Beide ploegen waren gelijkwaardig.”

Well – MVV’58 0-4 (0-0). 46. 0-1, 75. (pen.) 0-2, 80. 0-3, 90. 0-4.

Moment van de wedstrijd: ,,Die spits van hun heeft een theatercursus gevolgd”, dacht Well-trainer Manuel Langendoen. ,,Hij ging wel heel gretig naar de grond. De scheidsrechter vond het een penalty en dat moeten we accepteren. Het betekende de beslissing in het duel.”