Brakel moeiteloos voorbij RKVSC, Zuilichem haalt uit tegen Kerkwijk

ASH – Leerdam Sport’55 1-2 (0-1). 1. Reynaldo Zandhuizen 0-1, 60. Joshua Cohen 0-2, 90+4. Danny Bijl 1-2.

Moment van de wedstrijd: ,,In de eerste minuut stonden we te slapen, waardoor we al snel achter de feiten aanliepen”, constateerde ASH-trainer Ron Laros.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De 16-jarige Bart Burgers en de 15-jarige Sam van Zuijdam speelden respectievelijk zestig en dertig minuten mee bij ASH, zij vielen in voor Tjeerd van den Heuvel en Folkert van der Werf, die geblesseerd uitvielen.

RKVSC – Brakel 0-4 (0-3). 31. John van Balen 0-1, 36. Jasper Gouda Quint 0-2, 43. Jasper Gouda Quint 0-3 (pen.), 86. Nick de Jong 0-4.

Moment van de wedstrijd: RKVSC-trainer Robert Hooijmans had er eigenlijk twee. ,,De eerste dertig minuten en na rust doen we aardig mee en dat is positief tegen de medekoploper. Alleen ben ik boos over het kwartier voor rust. Daarin geven we door dommigheden het duel uit handen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Brakel won voor de zesde achtereenvolgende keer, daarnaast wist Jasper Gouda Quint voor de vijfde achtereenvolgende wedstrijd te scoren. De aanvaller staat nu op acht treffers.

Zuilichem – Kerkwijk 6-1 (2-0). 7. Bert van Dalen 1-0, 25. Max van Zanten 2-0, 63. Erik van Dalen 3-0, 69. Erik van Dalen 4-0, 77. Tom van Zanten 4-1, 85. Patrick Kooijman 5-1, 90. Max van Zanten 6-1.

Moment van de wedstrijd: ,,De 3-0 na rust voelde uiteindelijk als de verlossing”, vertelde Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal. ,,Toen wisten we dat we het duel zouden winnen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Zuilichem was op alle fronten beter”, bekende Kerkwijk-trainer Hans van Gameren. ,,We hebben geen vuist kunnen maken en mogen blij zijn dat we er geen tien tegen hebben gekregen.”

Well – Groot-Ammers 0-6 (0-2). 8. Sam Beekman 0-1, 31. Sam Beekman 0-2, 59. Koos Pott 0-3, 64. 0-4, 77. 0-5, 82. 0-6.

Moment van de wedstrijd: ,,Je hoopt dat het lang gelijk blijft”, zei Well-trainer Edwin van de Braak. ,,Alleen kom je al snel op achterstand en dan weet je dat het een lange middag gaat worden.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het klasseverschil was te groot”, bekende Van de Braak.

SVS’65 – Herovina 3-2 (3-1). 26. 1-0, 34. 2-0, 41. Jesse van Vliet 2-1, 45+1. 3-1, 90+2. Jeffrey van der Meijden 3-2.

Moment van de wedstrijd: ,,De 1-0”, vond Herovina-trainer Glenn Calor, die verloor van zijn oude ploeg. ,,Daarna gaan wij uit de organisatie lopen en dat geeft Spijk de mogelijkheid om te gaan counteren.