Brakel wint ruim, maar moet het doen zonder titel

zaterdag 4DBrakel had nog een kleine kans op de titel. Het deed wat het moest doen en won met 5-0 van Noordeloos. Dat was niet voldoende voor de titel, omdat MVV’58 ook won.

Brakel – SV Noordeloos 5-0 (2-0). 23. Arjan van der Linden 1-0, 42. Arjan van der Linden 2-0, 63. Jasper Gouda Quint 3-0, 67. Nick de Jong 4-0, 69. Andor van Andel 5-0.

Moment van de wedstrijd: De 2-0 van Arjan van der Linden uit een vrije trap. ,,Hij lag er lang uit en stond weer in de basis”, vertelde Brakel-trainer Hans de Jong. ,,Bij de 3-0 gaf hij ook de assist.” Voldoende voor de titel was de zege niet. ,,We hadden de hoop dat het toch ging gebeuren, dus er is wel teleurstelling. Meteren heeft een goede serie neergezet, ze hebben het goed gedaan. Dus wil ik ze feliciteren met het kampioenschap. We gaan zelf met veel vertrouwen de nacompetitie in. Het seizoen is met vijf overwinningen goed afgesloten. We zijn in vorm en compleet.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Op 8 juni speelt Brakel in de finale van de nacompetitie op neutraal terrein tegen de winnaar van de wedstrijd Asperen – Alliance.

Zuilichem – Well 4-1 (4-1). 9. Rob Bouman 1-0, 12. Barend Blom 1-1, 22. Patrick Kooijman 2-1 (pen.), 27. Patrick Kooijman 3-1, 45. Michel Kooijman 4-1.

Moment van de wedstrijd: Michel Kooijman etaleerde weer eens zijn klasse volgens zowel Zuilichem-trainer Nabil Bouchlal als Well-trainer Manuel Langendoen. Hij was bij alle doelpunten van de thuisploeg betrokken. Al genoot Langendoen ook van de 1-1 van Barend Blom. ,,Het was een schitterende aanval over veel schijven.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Zuilichem won de laatste wedstrijd in zijn bestaan.

Herovina – Leerdam Sport’55 5-3 (2-1). 25. Jesse van Vliet 1-0, 29. Maarten Lievaart 2-0, 33. 2-1, 62. Maurice Schopenhouer 3-1, 65. Maarten Lievaart 4-1, 75. 4-2, 80. 4-3, 89. Maarten Lievaart 5-3.

Moment van de wedstrijd: Maurice Schopenhouer liet zien het koppen nog niet te zijn verleerd. Hij kopte de 3-1 binnen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Op 1 juni speelt Herovina in de nacompetitie voor promotie een uitwedstrijd bij IFC. Mocht die gewonnen worden dan staat het een week later in de finale. Op neutraal terrein is Merlijn uit Tilburg dan de tegenstander.

RKVSC – Groot-Ammers 0-9 (0-3). 7. 0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 0-8, 0-9.

Moment van de wedstrijd: Het laatste fluitsignaal. Daarmee kwam er een einde aan het seizoen waarin RKVSC 158 tegentreffers kreeg. Volgend seizoen keert de ploeg uit Velddriel na een jaar voetballen op zaterdag weer terug naar de zondag.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Er stonden bij beide ploegen twee keepers in het doel die samen 103 jaar oud waren. Bij RKVSC stond Herman Bergacker weer in het doel. ,,Noodgedwongen, maar dit was echt de laatste keer. Ik ben blij dat het seizoen erop zit.

SVS’65 – ASH 2-0 (2-0). 13. Ferdi Scheurwater 1-0, 28. Ryan Brood 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,De 2-0”, vond ASH-trainer Ron Laros. ,,In een duel waarin niets meer op het spel staat, wordt het dan lastig om nog terug te komen. Er werd nog een bal van de lijn gehaald, maar verder hebben we te weinig afgedwongen om nog ergens aanspraak op te maken.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ASH eindigde als achtste, maar Laros vond dat de ploeg twee plekjes hoger had moeten eindigen.

MVV’58 – Kerkwijk 2-0 (1-0). 25. 1-0, 90. 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Tot de laatste minuut hebben we gestreden”, zei Kerkwijk-leider Marc de Bijl. ,,Meteren was de gelukkigste. Zij maakten de kansen wel af en wij deden dat niet.”