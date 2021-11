Bram Donkers kopt EDN’56 laat naar zege tegen VV Irene

vijfde klasseIn de vijfde klasse C heeft EDN’56 het inhaalduel tegen VV Irene gewonnen. In slotfase was het Bram Donkers die belangrijk was.

Vijfde klasse C

VV Irene - EDN’56 2-3 (0-1). 42. Sander van Dijck 0-1, 52. Coen van Oirschot 0-2, 71. Jorg van de Wiel (eigen doelpunt) 1-2, 82. Joep van Bijsterveldt (eigen goal) 2-2, 93. Bram Donkers 2-3.

,,Na een comfortabele voorsprong, gaven we de wedstrijd in korte tijd uit handen”, aldus Coen van Oirschot, speler van EDN’56. ,,Maar het is schitterend en natuurlijk ook een beetje mazzel dat we in de laatste minuut nog scoren. De ontlading was heel groot.”

,,Ik vind dat wij aan de bal beter waren dan EDN’56", zei Irene-coach Michael van de Wal na afloop. ,,Maar in de laatste minuten zetten ze ons gigantisch onder druk, waardoor uiteindelijk de 2-3 viel. Zonde.”

,,In de laatste vier tellen van het duel werd deze wedstrijd nog beslist’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Het was een gelijk opgaande wedstrijd met veel kansen voor beide ploegen, maar uiteindelijk gaan wij met de drie punten naar huis. Dat is ook voetbal en misschien wel het geluk van ons.’’

,,We kwamen eerst op een rustige 0-2 voorsprong, maar mijn links- en rechtsback wilde niet voor elkaar onderdoen en scoorden beide een eigen doelpunt’’, vertelde de oefenmeester. ,,Het gebeurt niet vaak dat je elftal vijf keer scoort in een wedstrijd maar de eindstand 2-3 is.’’

Casteren - SVSOS 1-2 (0-0) 70. Jesper Priems 0-1, 80. Jesper Priems 0-2, 1-2.

,,Ik had al het gevoel dat dit een wedstrijd zou zijn waarin degene die scoort ook met de drie punten naar huis gaat’’, zei SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Het was geen hoogstaand voetbal, maar uiteindelijk wel een verdiende overwinning. Na het debacle van vorige week hebben de jongens het goed opgepakt.’’

,,De scheidsrechter had er zin in’’, vertelde Van De Pas. ,,Hij telde bij beide blessuretijden tien minuten extra, dus we hebben bijna twee uur gevoetbald. Die heeft er wel een flink zondaguitje van gemaakt.’’

Vijfde klasse B

HRC’14 - DSS’14 2-1 (0-0) 50. Ferry Hellingerwerf 0-1, 62. Yari van Kessel 1-1, 84. Kevin de Vries 2-1.

,,We hebben onterecht gewonnen’’, vertelde HRC’14-trainer Rene van der Putten. ,,En dat voelt ook wel eens goed. Waar we afgelopen wedstrijd tegen Hedel goed speelde maar geen overwinning behaalde, speelde we nu echt slecht maar pakken we wel de drie punten.’’

,,Het was niet goed genoeg’’, sprak DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj. ,,Hetzelfde verhaal als vorige week en de week daarvoor, we creëren heel veel kansen, maar maken ze niet af. Het ergste is dat het langzamerhand een syndroom begint te worden.’’

Volgende week speelt HRC’14 tegen Deso. ,,We hebben een smalle selectie waar een paar spelers nog in de lappenmand liggen, maar het is nu zaak om voort te borduren op de afgelopen wedstrijden.’’

Vijfde klasse E

Keldonk - VCO 2-3 (2-1). 11. Nick Gruijtrooij 0-1, 16. Tom van de Broek 1-1, 19. René van de Akker 2-1, 61. Bas Raaijmakers 2-2, 67. Roel Huvenaars 2-3.

,,Deze verliespartij is een tegenvaller. Voor rust hadden wij een overwicht maar na de pauze waren wij door de omzettingen bij VCO van slag. De jonge, gretige ploeg van VCO heeft gewonnen van onze ervarenheid”, aldus Ruud Fleskens, de trainer van Keldonk.

,,In de eerste helft hadden we het moeilijk en was ik blij dat Keldonk niet meer dan twee keer scoorde maar in in de tweede helft waren we heer en meester. Deze overwinning is top en mijn spelers vierden deze winst alsof we kampioen zijn geworden”, zag trainer Mario van Berkom van VCO.

Uiteraard was bij Keldonk ook geen publiek toegestaan maar enkele fanatieke aanhangers van de thuisploeg hadden een tractor met platte kar op het naastgelegen weiland gereden vanwaar zij de wedstrijd konden zien en na ieder thuisdoelpunt muziek lieten horen.