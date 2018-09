Braziliaan strijkt neer bij Avanti'31; 'Ik geniet van de voetbalcultuur hier'

Hij is sowieso de eerste speler in de geschiedenis van Avanti'31 met een verleden als prof in Slowakije en zijn thuisland Brazilië. Charles Lucas Tucci Borato (24) is de naam. Afgelopen jaar besloot hij op goed geluk naar Nederland af te reizen, met als doel om zijn voetbalcarrière nieuw leven in te blazen. Borato speelde op het derde Braziliaanse profniveau achtereenvolgens voor Tanabi Esporte Clube, Pato Branco, Bandeirante en Cascavel, waarna een goede vriend hem vanuit Slowakije belde. ,,Die jongen was via via bij eerstedivisionist FTC Filakovo terechtgekomen. Hij had gehoord dat ik in Brazilië zonder club kwam te zitten en vertelde dat ze bij Filakovo nog wat versterking konden gebruiken", blikt Borato terug.