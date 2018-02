Broers willen feestje vieren en geloven in handhaving Spoordonkse Boys

Afgelopen zondag pakte Spoordonkse Boys een kostbaar punt tegen Dommelen, de nummer zes van de ranglijst. Het werd een wedstrijd die de gebroeders Van Ham zich nog lang zullen heugen. Allereerst was daar Roy die in de 60ste minuut een rode kaart kreeg: zijn eerste in twaalf jaar selectievoetbal: ,,Het was sowieso een pittige wedstrijd. Aan mijn overtreding ging al een reeks van een stuk of vier stevige acties vooraf. Het was een overtreding waarvan we allemaal dachten dat het maximaal geel zou zijn, maar tot mijn verrassing trok de arbiter rood. Ik was daar best pissig over, maar het heeft dan toch geen nut meer om te protesteren. De beslissing wordt toch niet teruggedraaid. Nu ben ik de komende twee wedstrijden geschorst. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik stond wel eens eerder langs de kant met een blessure, maar dit is nieuw voor mij. Dat zal dus wel even wennen zijn."

Ook Sjoerd stond te kijken van de uitsluiting van zijn oudere broer: ,,Als je bij ons iemand moet aanwijzen die geen vlieg kwaad doet, dan is het Roy wel. Maar goed, het kan dus iedereen overkomen, dat zie je wel."

Datzelfde geldt voor het missen van een penalty. Bij een 0-1 achterstand en met een mannetje minder kreeg Spoordonkse Boys er namelijk eentje te nemen in de 70ste minuut. Sjoerd van Ham zette zich achter de bal. ,,Die ging er echter niet in. Dat was wel balen natuurlijk, want we hebben de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. Gelukkig scoorde Jesper Priems in de laatste minuut nog uit een vrije trap. Die heb ik na afloop dus wel even bedankt", lacht hij. ,,Maar schiet ik die strafschop erin, dan hadden we drie punten gehad. Maar mijn inzet was te zwak en de keeper pakte 'm. Het is dit seizoen sowieso sprokkelen geblazen. De enige keer dat het ons echt meezat was in de wedstrijd tegen Hapert, die we op het nippertje met 3-2 wonnen", aldus de procesmanager bij een promotiemarketingbureau in Eindhoven.

Petje af

Dat een kleine club als Spoordonkse Boys in de derde klasse speelt is al een prestatie op zich. Sjoerd daarover: ,,Daar zijn we ons ook van bewust. We werken er met z'n allen ook hard voor. Dat is niet gemakkelijk met zo'n krappe selectie en de nodige blessuregevallen. Ik neem ook mijn petje af voor de jeugdspelers die voorop in de strijd gaan. Mijn overtuiging is dat we er gewoon in blijven."