Broertjes Hesselmans loodsen Tuldania naar zege

Tuldania – Gesta 4-1 (1-1). 11. 0-1, 41. Thijs Hesselmans 1-1, 49. Thijs Hesselmans 2-1, 77. Rien van de Wouw 3-1, 85. Jens Hesselmans 4-1.

,,De eerste helft was echt van hun, daar ben ik heel eerlijk in. Gelukkig maken we voor rust de gelijkmaker en kunnen we in de tweede helft uitlopen. 4-1 was wat geflatteerd, maar natuurlijk blij met de punten. De jeugd blijft zich verbeteren en dat is goed”, zei Tuldania-trainer Kees Mollen.

De broertjes Hesselmans hadden met drie doelpunten een groot aandeel in de overwinning.

SV Reeshof – Jong Brabant 2-2 (2-1). 14. Tom Bastings 0-1, 17. Tom Siliakus 1-1, 22. Koen van de Otterlo 2-1, 64. Bram Vugts 2-2.

,,We moeten het in de eerste helft al afmaken. Misschien moeten we wel drie goals meer maken, maar het zat simpelweg niet mee. In de tweede helft gaat het op en neer en kun je de wedstrijd allebei winnen”, zag Reeshof-trainer Jurgen Bouwens. ,,Ik kan wel leven met een punt”, gaf Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard toe.

OVC’26 – GSBW 2-1 (1-0). 27. Nasradinne el Hadadi 1-0, 70. Nasradinne el Hadadi 2-0, 78. Denzel van Houtum.

,,Het was geen goede wedstrijd, maar wel eentje met veel strijd. Het blijft erg spannend tot het einde, maar we moeten eigenlijk de 3-1 gewoon maken”, zei OVC’26-trainer Rob van der Kaaij. ,,Ze waren voetballend de mindere en dan moeten ze naar andere middelen grijpen om ons uit de wedstrijd te halen. Ik denk dat kwaliteit op de lange termijn altijd zal winnen”, vond GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

Riel – Spoordonkse Boys 3-1 (0-1). 19. Roel van Nunen 0-1 (pen.), 55. Joshua Paymans 1-1, 86. Jesse van den Corput 2-1, 89. Guus Linssen 3-1.

,,Ik ben echt trots op het team. We waren de bovenliggende partij, maar kwamen wel snel achter in de eerste helft. In de rust hebben we gezegd dat we moesten blijven doen waar we mee bezig waren en dat resulteerde in een verdiende overwinning”, zag Riel-trainer Nick van Vugt. ,,Ik heb me wel echt verbaasd hoe sommige kansen om zeep hielpen”, zei Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos.

Joshua Paymans kende een droomdebuut. De A-junior maakte een goal en was de aangever bij de 2-1.

Chaam – WSJ 3-1 (1-1). 35. Mike van Engelen 1-1.

,,Het was weer een beetje hetzelfde verhaal: we spelen goed en creëren kansen, maar boeken geen resultaat. Het is een enorm zuur gevoel”, zag WSJ-trainer Frank de Brouwer.

Aan de kant van WSJ werden nog twee doelpunten afgekeurd. De Brouwer vond het onterecht en ook bij Chaam gaven ze toe dat het zuivere doelpunten waren.

Audacia – Viola 4-2 (1-1). 20. Ward Ketelaars 1-0, 38. Justin Meeuwissen 1-1, 48. Gijs Outmayer 2-1, 60. Justin Meeuwissen 2-2, 60. Ward Ketelaars 3-2, 88. Gijs Outmayer 4-2.

,,Het was een wonder dat het na een halfuur maar 1-0 stond. We speelde goed en creëerde volop kansen. De gelijkmaker was een domper, maar in de tweede helft waren we weer beter en zo werd het 4-2”, vond Audacia-trainer Hans Richters.

,,Het weer, het veld en het spel was slecht. Dit soort wedstrijden horen erbij en daar moet je slim mee omgaan. Dat deed Audacia beter dan wij”, zag Viola-trainer Richard de Beer.

Were Di – RKDSV 0-1 (0-1). 35. Bram van Gestel 0-1.

,,De openingsfase was voor Were Di. Daarna zijn we wat beter gaan staan en kwamen we beter in ons spel. In de tweede helft was er weinig gevaar meer vanuit Were Di. Misschien moeten we de wedstrijd op slot gooien, maar ik ben blij met de punten”, zei RKDSV-coach Frans verbeek.