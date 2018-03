Bruiloft als wedstrijdvoorbereiding werpt zijn vruchten af voor Venhorst: 'Gezellig feestje gevierd'

Venhorst - Volharding 2-1 (0-0). 65. Van den Boogaard 1-0, 73. Van Sleeuwen 2-0, 83. Blenckers 2-1. Bijz. Brouwer (Volharding) mist strafschop in 61e minuut.

,,Afgelopen vrijdag hadden we met z'n allen al een gezellig feestje gevierd op de bruiloft van assistent-coach Hans Versteden. Vandaag hebben we met deze drie zeer welkome punten het weekend op een succesvolle manier afgesloten. We zijn nu hekkensluiter af", aldus Venhorst-coach Joost Janssen.

WSC - Emplina 0-2 (0-0) 65. De Boer 0-1, 80. Buijs 0-2.

,,Er ging in de passing zoveel mis. Als ik daar elke keer op had moeten reageren, zou ik geen stem meer over hebben gehad”, meende WSC-trainer Norbert Rebsch. ,,Deze overwinning geeft weer wat lucht om afstand te nemen van de onderste plaatsen”, stelde Emplina-trainer Erik Meulendijk tevreden vast.

EVVC - Helvoirt 0-1 (0-0).48. Van den Bergh 0-1.

,,Een gelijk opgaande wedstrijd op een dramatisch veld, waarop Helvoirt overigens heel fraai scoorde”, vond EVVC-trainer Stephan Hesemans. ,,Na deze derde overwinning op rij verlaten we langzamerhand de degradatiezone en kunnen we omhoog gaan kijken”, stelde Helvoirt-trainer Roland Timmermans tevreden vast.

BVV - SSS’18 1-1 15. Le Couvreur 1-0, 55. Goesten 1-1.

,,Gezien het aantal kansen van de beide team een terechte uitslag van een heel behoorlijke wedstrijd”, vond BVV-trainer Hans Lathouwers.

Rhode - TGG 5-3 (3-0). 1. Van der Zanden 1-0, 20. Brus 2-0, 7. Van Dinten (pen.) 3-0, 39. Van Zeelst (pen), 3-1 64. 3-2. Nooijen 3-2 73. Kruseman 4-2, 77. Smeets 5-2, 88. 5-3.Kazanci 5-3. Bijz. : Van Zeelst mist penalty voor TGG .

,,Na een sterke start kwamen we even onnodig in de problemen”, vond Rhode trainer Theo van Lieshout. ,,We begonnen weer eens veel te slap aan een wedstrijd”, baalde TGG-trainer Marc van Delft na afloop nog lang na.

Prinses Irene - Erp 2-1 (0-0). 58. Van der Steen 0-1, 74. Van Vugt 1-1, 89. Van Rooij 2-1.

,,Dit was een zwaarbevochten zege. Het bekerduel van afgelopen donderdag tegen Deurne kostte best wat kracht en dat was vandaag te merken. Toch is het ontzettend knap dat we alsnog de drie punten over de streep hebben getrokken", jubelde Prinses Irene-coach William van der Steen. ,,Alles bij elkaar hadden we wel recht op een resultaat gehad vandaag", vond Erp-coach André Cornelissen.

Margriet - Heeswijk 1-2 (0-0). 57. Sluiter 0-1, 78. Sluiter 0-2, 82. Ooms 1-2.

,,Hartstikke leuk voor Max Sluiter dat hij vandaag de gevierde man was bij ons. Hij heeft het prima gedaan en twee uitstekende goals gemaakt", vertelde Heeswijk-coach Marc van de Ven. ,,Ten opzichte van de afgelopen weken kwamen we voetballend gezien beter voor de dag. Natuurlijk balen we van deze nederlaag, maar met het vertoonde spel kunnen we verder", analyseerde Margriet-coach Mark Strik.