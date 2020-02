Burg loopt niet weg voor problemen BVV: ‘Ik ben ook komend seizoen trainer’

Kozakken Boys versterkt zich per direct met Arubaans internatio­nal Groothusen

12 februari Kozakken Boys heeft Terence Groothusen per direct overgenomen. De 23-jarige spits zat per 1 januari zonder contract, omdat hij die had laten ontbinden bij Hibernians in Malta. Daar speelde de 6-voudig Arubaans international sinds de zomer van 2019.