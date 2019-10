BVV-doelman Pennings grijpt zijn kans tegen DVG

BVV - DVG 2-2 (1-0). 36. Johnny de Nies 1-0, 68. Luuk van de Ven 1-1, 86. Youssef Alaoui 2-1, 90+1. Jurgen van der Velden 2-2. Bijz.: Bas Smulders (DVG) mist penalty in 77e minuut.

,,Het gaat met de week iets beter. Vandaag stonden we in fases behoorlijk onder druk, maar we bleven knokken”, zag BVV-doelman Dani Pennings, die uitgroeide tot de beste man bij BVV. Omdat eerste doelman Fahd Bouchti een stijve nek had, stond Pennings onder de lat. Door onder meer een penalty te stoppen liet de jonge goalie zich gelden.

,,Uiteindelijk neem je nog een punt mee, maar dat hadden er drie moeten zijn. Die gemiste penalty was een belangrijk moment. Als die erin was gegaan dan was BVV denk ik niet meer bij machte om terug te komen”, aldus DVG-coach Hans Lathouwers.

DSC - ODC 4-0 (2-0). 11. Bas Vos 1-0, 26. Leon van Heel 2-0, 75. Bas Vos 3-0, 83. Roy van Beurden 4-0.

Dankzij de ruime thuiszege op ODC heeft DSC de koppositie in handen. ,,Dat is uiteraard leuk. Maar ik vind het belangrijker dat we in deze fase van het seizoen al negen punten hebben. We kunnen nu naar boven blijven kijken en hoeven niet meteen al in de achtervolging”, aldus DSC-coach Roland Timmermans.

,,We zullen ons als groep moeten herpakken nu. Het zit even niet mee”, baalde ODC-coach Carlo Vorstenbosch. Joep van der Meijden miste bij een 1-0 tussenstand een dot van een kans op de gelijkmaker. ,,We hebben wel degelijk kansen gehad, maar steeds als wij weer wat beter in de wedstrijd kwamen sloeg DSC wél toe”, zag Vorstenbosch.

FC Engelen - RKDVC 2-1 (1-0). 16. Dylan Domingues 1-0, 57. Tugsad Kali 1-1, 88. Luca Schrier 2-1. Bijz.: Fons Bosman (FC Engelen) mist penalty in 72e minuut.

FC Engelen-coach Anthony Lurling gaf Luca Schrier de voorkeur in de punt van de aanval ten koste van Quinten Vorstenbosch. Die keuze pakte goed uit, want Schrier joeg vlak voor tijd de beslissende 2-1 in de bovenhoek. ,,We hebben het ook wat fases iets lastiger gehad en kwamen een aantal keer goed weg. Al met al is deze zege wel verdiend”, vond Lurling.

Het was een wedstrijd, waarin beide ploegen aanspraak mochten maken op de overwinning. “Er gebeurde echt vanalles voor beide doelen”, zag RKDVC-trainer Edwin van Wijk. “We hadden de mazzel dat bij de stand 1-1 een strafschop tegen de lat werd geschoten. En de pech dat we in de laatste minuut de paal raakte.” Alleen Tugsad Kali trof doel voor de Drunenaren. “Alweer zijn derde, vorig seizoen is Tugsad de laatste tien wedstrijd erbij gekomen. Toen als spits, nu als rechtsbuiten. Zijn rendement is goed.”

Haarsteeg - TGG 1-1 (1-0). 43. Gijs de Vaan 1-0, 66. Leon van Gulik 1-1.

,,Ik merk dat we met de week fitter worden. Bovendien heeft iedereen weer hard gewerkt. Ik hoorde vlak voor tijd de trainer van Haarsteeg roepen dat zijn ploeg voor een punt moest gaan. Dat zegt wel wat”, aldus TGG-coach Ricardo Aguado.

Een uur lang had Haarsteeg, dat zijn twee spitsen miste, een overwicht. Dat betaalde zich vlak voor de rust uit, een treffer van Gijs de Vaan. Een opsteker voor hem, want hij pendelt van het eerste naar het twee en vice versa. ,,Gijs heeft zich in de kijker gespeeld”, vond trainer Ercument Metin, die uiteindelijk genoegen moest nemen met een remise. ,,Mopper ik niet over, want het laatste halfuur had TGG ons in de tang.”

Vlijmense Boys - CHC 3-3 (1-2). 6. Stef Lammers 1-0, 20. Glenn Kusters 1-1, 29. Mounir Hadouir 1-2, 64. Peti Lutgens 2-2, 76. Jerre Geerts 3-2, 90+7. Mouad Hassan 3-3.

CHC is zijn koppositie kwijt na een doelpuntrijk gelijkspel op bezoek bij Vlijmense Boys. ,,De doelman van Vlijmense Boys pakte een paar geweldige ballen eruit. Uiteindelijk mogen we nog blij zijn met een punt. Al hebben we zeker de kansen gehad om verder uit te lopen”, constateerde CHC-coach Fatah Hadouir.

Een gelijkspel tegen de koploper, vooraf zou trainer Erik van Esch daarvoor hebben getekend. ,,Maar we hebben vergeten het af te maken. We komen op 3-2 doordat Nick Peijnenburg de bal keurig netjes aanbood aan Jerre Geerts. En even later vergat hij dat, was Nick te zelfzuchtig.” Van de late gelijkmaker baalde Van Esch. ,,Twee meter buitenspel, de scheidsrechter ging er niet in mee.”

Zwaluw VFC - Trinitas Oisterwijk 2-1 (1-1). 24. Thijs van Rooij 1-0, 28. 1-1, 85. Julius Emmanuel 2-1. Rode kaart: 76. Thijs van Rooij (Zwaluw VFC) 2x geel, 86. Kevin Venrooij (Zwaluw VFC) 2x geel.

Vanwege een Oktoberfest in de kantine speelde Zwaluw VFC op zaterdagavond tegen de nieuwbakken fusieclub uit Oisterwijk. ,,Ik vind het ideaal om op zaterdagavond te spelen. Dan komt er vaak wat meer publiek kijken en ook de kantine zat ramvol”, aldus Zwaluw VFC-coach John Laponder.

De Vugthenaren kwamen in de slotfase met negen man te staan, maar hielden stand. ,,Op een gegeven moment stond onze spits Martin de Laat linksback, dus dan weet je het wel. Ons doel in die laatste minuten was om zoveel mogelijk ballen naar het sportpark van Real Lunet te schieten. Op karakter hebben we deze drie belangrijke punten over de streep getrokken”, vertelde Laponder. Saillant detail overigens is dat Zwaluw VFC in zijn eerste vier competitieduels al vier rode kaarten pakte. Laponder: ,,Als dat zo doorgaat houden we straks geen spelers meer over.”

Baardwijk – Nieuwkuijk 1-2 (1-1) 24. Max Raijmakers 0-1, 30. Delano Boezer 1-1, 50. Niels Kok 1-2.

Na tien minuten had de aanhang van Baardwijk het gevoel dat het juichen niet lang meer kon uitblijven. Maar het was de opponent die scoorde, een treffer van Max Raijmakers. Daarna leek het erop dat Kuijk snel een tweede tik zou uitdelen, het omgekeerde gebeurde. Delano Boezer maakte de gelijkmaker. ,,Twee doelpunten die helemaal niet bij het spelbeeld pasten”, vond Baardwijk-trainer Emiel Heefer. Na rust schoot Niels Kok de gasten naar een zege. Daar zal Bart Rombouts enorm van hebben gebaald: hij miste vlak voor rust en vlak voor het laatste eindsignaal twee grote kansen.