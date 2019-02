BVV speelt voor achtste keer dit seizoen gelijk

Zondag 1c Sc ’t Zand weet na acht competitie­lo­ze weken nog steeds hoe het moet winnen

19:33 Door de winterstop en het slechte weer was het een tijdje geleden dat Sc ’t Zand in competitieverband had gevoetbald. Op negen december vorig jaar speelde de ploeg van Jan de Hoon gelijk tegen Brabantia. Het nieuwe jaar werd zondagmiddag ingeluid met een 0-2 zege op Prinses Irene.