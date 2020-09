BVV verliest doordeweeks trainer Burg en op zondag van FC Engelen

BVV - FC Engelen 1-3 (0-2). 28. Dylan Domingues 0-1 (pen.), 37. Quinten Vorstenbosch 0-2, 66. Martin Aarts 1-2, 88. Quinten Vorstenbosch 1-3. Bijz.: Dylan Domingues (FC Engelen) mist strafschop in 43e minuut.

FC Engelen kwam vandaag voor het eerst in actie dit seizoen, nadat afgelopen week het thuisduel met Schijndel nog werd afgelast vanwege corona. Op bezoek bij het geplaagde BVV pakte de formatie van trainer/coach Anthony Lurling meteen drie punten. ,,Hier hebben we ruim vijf maanden naar uitgekeken. Heel fijn om dan ook meteen met een goed resultaat te beginnen. Het is zuur dat Dylan vlak voor rust nog die penalty mist, anders ga je al met een hele mooie 0-3 tussenstand de rust in”, aldus Lurling.

BVV sloot vandaag een roerige week af met een nederlaag. Midweeks leverde hoofdtrainer Peter Burg zijn contract in, omdat hij naar eigen zeggen het voetbal niet meer met zijn werk kon combineren. Ook speelden de slechte resultaten een rol bij dat besluit, evenals de interne onrust die er al een tijdje op de club heerst. Tegen zijn oude club FC Engelen zat Hennie van Ooijen vanmiddag als eindverantwoordelijke op de bank. Van Ooijen maakt dit seizoen als spitsentrainer al deel uit van de technische staf van BVV en zal tijdelijk de honneurs waarnemen. ,,Er zat vandaag met een beetje geluk wel een gelijkspel in. Bij een 1-2 tussenstand werd er een in mijn ogen geldige goal van Johan Eerhart afgekeurd vanwege buitenspel”, aldus Edwin Verdonk, keeperstrainer van BVV, die verder aangaf dat BVV al in gesprek is met een eventuele opvolger van Peter Burg. ,,Daar zal spoedig meer duidelijkheid over komen.”

Alem - Zwaluw VFC 1-3 (0-2). 24. Martin de Laat 0-1 (pen.), 41. Julius Emmanuel 0-2, 57. Martin de Laat 0-3, 76. Kevin Broekmeulen 1-3.

Bij de bezoekers eiste aanvoerder Martin de Laat weer eens een hoofdrol op. De doelpuntenmachine was afgelopen week al driemaal trefzeker tegen BVV en bracht zijn seizoenstotaal in en tegen Alem alweer op vijf doelpunten. ,,Onze eerste helft was van een hoog niveau. Na rust waren we wat slordiger. In ieder geval tellen de punten en het is fijn dat we er na twee wedstrijden al zes hebben”, constateerde Zwaluw VFC-coach John Laponder tevreden.

Alem-coach Ben Hoek was realistisch na de thuisnederlaag: ,,Eerlijk is eerlijk, we hebben vandaag verloren van een goede tegenstander. Wel had ik mijn twijfels bij de strafschop die Zwaluw VFC kreeg. Onze keeper ging een duel aan en raakte in eerste instantie vol de bal. Achteraf gezien was dat wel een breekpunt.”

TGG - ODC 2-0 (1-0). 41. Achmed Moujahid 1-0, 65. Arda Havar 2-0.

,,We kwamen niet genoeg aan voetballen toe en waren niet overtuigend genoeg. Wat dat betreft missen we als team nog wat vertrouwen”, sprak ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

Het hoogtepunt van de middag kwam van de voet van TGG-middenvelder Arda Havar, die halverwege de tweede helft een vrije trap schitterend tegen de touwen schoot. ,,Het grappige is dat we het voor de wedstrijd nog hadden over wanneer we voor het laatst uit een vrije trap hadden gescoord. Dat konden we onszelf niet meer herinneren. Maar nu dus wel weer dankzij Arda. Verder hebben we weer als collectief gestreden”, vertelde een trotse TGG-coach Ricardo Aguado.

SCG’18 - DSC 2-0 (2-0). 13. Ritchie van Ooijen 1-0, 45. Daan van Uden 2-0.

SCG-middenvelder Ritchie van Ooijen opende op fraaie wijze de score tijdens de eerste competitiewedstrijd van SCG’18 dit seizoen. Zijn vrije trap verdween stijf in de kruising. Kort na die treffer was hij nog met Rick van Pinxten aan het bakkeleien over wie de vrije trap zou gaan nemen. ,,Het was maar goed dat Ritchie die bal er ook in schoot”, lachte SCG-coach Koen Wissing.

,,Met name tijdens de tweede helft hebben we behoorlijk wat kansen gemist. Als je een aantal keer vrije voor de keeper verschijnt dan mag de bal er best een keer in”, sprak een teleurgestelde DSC-coach Roland Timmermans.

Den Dungen - Avanti’31 SV 4-1 (1-0). 37. Bjorn de Kort 1-0, 55. Bjorn de Kort 2-0, 57. Said Ali Hussein 2-1, 75. Luuk van Loon 3-1, 83. Loek van Grinsven 4-1.

Volgens Den Dungen-coach Kevin van Emmerik was de 3-1 van Luuk van Loon de mooiste goal van de middag. ,,We onderschepten de bal op eigen helft, waarna een razendsnelle counter volgde. Via Bjorn de Kort en Jeffrey Sterks kwam de bal bij Luuk terecht, die knap afrondde. Sowieso hebben we een hele goede wedstrijd gespeeld. Vooral ons positiespel was dik in orde.”

,,Via Geert van Heeswijk misten we de eerste grote kans van de wedstrijd. Daarna nam Den Dungen het over en werden we steeds verder naar achteren gedrukt. We moeten nu met z’n allen het tij zien te keren”, concludeerde Avanti-coach Henry van Wanrooy.

BMC - DVG 1-2 (0-0). 54. Thijs Govers 1-0, 65. Tijn van Heertum 1-1, 81. Bas Smulders 1-2.

DVG-middenvelder Bas Smulders wilde zo’n tien minuten voor tijd een voorzet geven. Enkele seconden later plofte zijn inzet pardoes bij de tweede paal in het net. ,,Een mazzeltje, maar die tellen ook natuurlijk”, aldus DVG-coach Henri van den Braak.

BMC-coach Ton Berens was van mening dat zijn elftal al met een dubbele voorsprong de rust in had moeten gaan. ,,Het ontbreekt bij ons nog aan een stukje scherpte in de afronding. Van de andere kant heb ik ook weer goede dingen gezien, waar we zeker mee verder kunnen.”

