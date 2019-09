BZC'14 kent geen gevoel van wraak of rivaliteit

De selectie van het eerste elftal van de nieuwe vereniging lijkt al vrij snel een geheel te vormen volgens trainer Hans de Jong en zijn assistent Peter Pannekoek. ,,Iedereen wil zich bewijzen", zegt De Jong. ,,Er speelt geen onderlinge strijd tussen de jongens. De knop is bij de spelers al om. Er worden geen grappen gemaakt over de laatste derby van vorig jaar of de promotie." De Jong en Pannekoek zijn de voorbereiding met 26 spelers begonnen, zeventien van Brakel, acht van Zuilichem en één van Roda Boys. ,,We hebben een jonge groep van gemiddeld 23 jaar oud", vertelt Pannekoek. ,,De jeugd pakt het snel op. Bij hun speelt de rivaliteit veel minder, dat is meer iets van de oudere generaties."