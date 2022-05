BZC’14-speler geïnspireerd door Feyenoord in degradatiestrijd

3DBZC’14 heeft door het verlies tegen de concurrent een wonder nodig om directe degradatie te voorkomen. BZC-speler Daan Schriever blijft zijn geloof in een goede afloop houden, mede door de prestaties van de Rotterdamse ploeg in de Conference League.

NOAD’32 – BZC’14 4-2 (2-2). 2. Mike de Vaan 1-0, 36. Wessel van den Boom 2-0, 38. Daan Schriever 2-1, 40. Daan Schriever 2-2, 65. Ruben Bouman 3-2, 82. Stefan van Herwijnen 4-2.

NOAD’32 stond na 36 minuten op een riant lijkende voorsprong: 2-0. Vier minuten later zag de wereld er al heel anders uit: 2-2. ,,Toch heb ik er nooit in geloofd dat het verkeerd zou aflopen”, zegt trainer Erwin Verheij. ,,De afgelopen maand spelen we heel aardig, dat zag je ook vanmiddag terug in dit cruciale duel.” Bij winst zouden de Wijk en Aalburgers BZC’14 dieper in het moeras drukken, zelf zouden de rood-witten de nacompetitie voor lijfsbehoud nagenoeg zeker stellen. Dat gebeurde.

Daan Schriever speelde een heel goede wedstrijd. Dat leverde twee doelpunten op voor de gasten, maar nul punten. BZC heeft door die nederlaag tegen de naaste concurrent een wonder nodig om direct degraderen te voorkomen. ,,Dat Feyenoord een kans heeft om de Conference League te winnen, had ook niemand verwacht”, zegt speler Max van Zanten, Feyenoord-supporter in hart en nieren. ,,Het kan dus wel. We moeten erin blijven geloven, al is dat wel heel moeilijk.”

TSVV Merlijn – Schelluinen 1-2 (1-2). 20. Jesse Janssen 1-0, 36. 1-1, 42. 1-2.

Kampioenskandidaat Schelluinen moest spitsroeden lopen bij de studenten. ,,We waren het eerste halfuur heer en meester”, zag trainer Erik Oeben. ,,Hadden we met 3-0 voor moeten staan. Na rust hadden we een groot overwicht, was het pompen of verzuipen voor die gasten.” Slecht nieuws kwam er ook uit Meteren: SV Capelle had gewonnen, daardoor staat Merlijn op een nacompetitieplaats.

MVV’58 – SV Capelle 3-5 (1-2). 25. Mark Klinkhamer 0-1, 30. Tygo de Jong 0-2, 38. Remco Knoop 1-2, 50. Remco Knoop 2-2, 75. Robin Jager 3-2, 80. Quinten van Caem (pen.) 3-3, 85. Sander van den Broek 3-4, 90+4. Vicente Ndongola 3-5.

Het bestuur van SV Capelle ontsloeg Edin Curic, Martino van den Broek volgde hem op, bijgestaan door Arnold van Pelt. Decennialang jeugd getraind, in Meteren was het zijn allereerste wedstrijd als hoofdtrainer. En die werd dus bekroond met een overwinning in een wedstrijd die bij een rollercoaster paste: 0-2 voor, 3-2 achter. Een pingel hielp Capelle over het dode punt. ,,Daarna zijn we va banque gaan spelen, maakten onze invallers het verschil.” Capelle staat nu boven de streep.

GDC – Vuren 1-1 (1-1). 15. 0-1, 35. Tom van Rijswijk 1-1.

Tom van Rijswijk heeft in de privésfeer een paar hele moeilijke weken achter de rug. Tegen Vuren, kandidaat voor de derde periode, was hij er weer bij. ,,Hij heeft uitstekend gespeeld”, vond trainer Gerrit Molenaar, die vooral na rust had genoten van het goede spel van zijn ploeg. ,,We gingen vol gas, alsof niet Vuren maar wij alle kans hadden op de derde periode.”

BLC – ONI 4-2 (2-1). 24. 0-1, 38. Jori van den Berk 1-1, 41. Jori van den Berk 1-2, 55. 2-2, 82. Niels Nagtzaam (pen.) 3-2, 90+8. Izaak Mbungu 4-2. Rood: speler van ONI.

BLC speelt een halfuur later dan GVV’63. ,,Dus toen we hoorden dat de koploper had laten liggen, hebben we de jongens flink opgezweept”, zegt trainer Danny Otterloo. ,,Maar het kwam niet echt aan, alsof het niemand interesseerde. Dat we hebben gewonnen, is dan ook mooi meegenomen.” Alleen Bas van den Berk onttrok zich aan de malaise. ,,Hij heeft zich een slag in de rondte gewerkt. Daar had iedereen een voorbeeld aan kunnen nemen. Komt nog bij: Bas is de afgelopen twee weken ziek geweest.”

Sparta’30 – Haaften 1-4 (1-2). 32. Anrico Visser 1-0, 37. Mats van Velzen 1-1, 40. Michael Smit 1-2, 83. Sam Onink 1-3, 90. Siem van Gansewinkel 1-4.

In het eerste halfuur had Haaften niks in te brengen. ,,Als we met 3-0 achter hadden gestaan, had ik daar niet van opgekeken”, zegt trainer Bart Fransen. Het bleef bij één tegentreffer. Door op spelverdeler Lennard van Andel, die met passes strooide, een cipier te zetten, werd het gevaar ingedamd. Het duel kantelde en al voor rust hadden de gasten het duel laten kantelen. ,,Erna hadden we niet veel meer van Sparta’30 te duchten.” Siem van Gansewinkel kende nog een mooi persoonlijk succes: hij scoorde zijn eerste doelpunt in het eerste elftal.

Dit was niet nodig geweest, vond assistent-trainer William van de Wal, die vanwege een schorsing van Peter Burg de honneurs waarnam. ,,De eerste helft zag het er goed uit, maar we hebben ons vergeten te belonen.”

GVV’63 – NEO’25 2-2 (1-0). 38. Muzzamhil Ahmandzai 1-0, 63. Noah van Caem 1-1, 89. Jon van de Kamp 1-2, 90. Daniel Bouma 2-2.

GVV’63 is weer koploper af door het gelijkspel tegen Nederland En Oranje. ,,De afgelopen twee wedstrijden hebben we goed gevoetbald, waren we scherp en hebben we laten zien dat we voor de titel wilden gaan”, zegt trainer Denny van Geffen. ,,Maar vanmiddag hebben we ons in slaap laten sussen door een NEO dat eigenlijk niet wilde. We hebben veel te weinig gebracht. Hoe dat mogelijk is? Schiet mij maar lek, ik heb geen idee. Wat ik wel weet: ik, de staf en de spelers hebben volledig gefaald. Hier ben ik nog dágen ziek van.”

NEO’25 had een afwachtende houding aangenomen. ,,Logisch toch?”, zegt trainer Stefan Brok. ,,We spelen uit, bij de koploper. Dan ga je niet blind aanvallen. Maar na die matige eerste helft van Gameren vond ik dat we na rust meer lef moesten tonen.” Bijna leverde dat nog de volle winst op: in de 89e minuut scoorde Jon van der Kamp. Na de aftrap lag de bal slechts enkele tellen later bij de Tricolores in de netten.