BZC’14 tankt vertrouwen en pakt een punt bij de kampioenskandidaat

Na twee lastige jaren voor BZC'14 mag de ploeg uit Zuilichem stiekem een beetje feest vieren. Een punt werd er overgehouden aan de wedstrijd tegen GDC. GVV’63 doopte met een overwinning het nieuwe kunstgrasveld.

GDC – BZC’14 1-1 (1-1). 21. Bert van Dalen 0-1, 41. Levi Spinter 1-1.

Bijzonderheid: In 2020 werd BZC’14 min of meer gered door corona: de ploeg stond bij het skippen van de competitie op de laatste plaats. Ook vorig seizoen was de start heel beroerd. “De jongens liepen niet over van het zelfvertrouwen”, zegt Lenard Weber, die trainer Ron Vlot opvolgde. “Daar is dus aan gewerkt. Het mooiste is natuurlijk als je dat in de wedstrijden zelf krijgt. Vandaag was dat het geval. Een punt pakken bij een sterk GDC, dat je mag rekenen tot de kampioenskandidaten, is knap. Onze tegenstander creëerde meer kansen, maar organisatorisch stonden we ons mannetje.”

Gerrit Molenaar, trainer van GDC, kon heel goed begrijpen dat zijn collega dik tevreden was met een punt. “Na rust kregen we vijf, zes kansen om die wedstrijd naar ons toe te trekken. Maar we hebben vergeten om onszelf te belonen. En dat is teleurstellend.”

GVV’63 - NOAD’32 5-0 (1-0). 37. Mathijs Libbers 1-0, 51. Hidde Boersma 2-0, 55. Daniel Bouma 3-0, 72. Hidde Boerma 4-0, 82. Nick Ekelmans 5-0.

Bijzonderheid: GVV’63 nam zaterdagmiddag zijn volledige vernieuwde kleedkamers en een gloednieuw kunstgrasveld officieel in gebruik. Daartoe verrichtte burgemeester Pieter van Maaren vlak voor de wedstrijd de aftrap, samen met de pupil van de week. Daarna was het aan de spelers van GVV’63 om er een sportief feestelijk tintje aan te geven. En dat lukte glansrijk. Het was aan doelman Niels Duister te danken dat het bij slechts vijf tegentreffers bleef. Hij viel echter geblesseerd uit. Mede daardoor dunde het aantal vaste waardes – sommigen waren vanwege kwetsuren al niet inzetbaar – naar slechts één van voor de coronatijd daalde: Julian Vos. “We hadden geen schijn van kans”, was dan ook de terechte conclusie van pr-man Anton de Waal.

ONI – SV Capelle 1-4 (0-2). 36. Ferry Caron 0-1, 39. Tygo de Jong 0-2, 70. Tygo de Jong 0-3, 71. Vicente Ndongala 0-4, 80. Marc Ravensbergen 1-4

Bijzonderheid: Twee jaar geleden speelden ONI en SV Capelle ook in de eerste competitiewedstrijd tegen elkaar: de gasten verloren kansloos. “Vandaag waren we er ook niet gerust op”, zegt leider John Treffers. “ONI had een prima voorbereiding gedraaid, wij helemaal niet. We kregen vooral erg veel doelpunten tegen. Maar Sijmen Branderhorst en Ralf Knops konden we weer opstellen, dat zijn ervaren krachten. Maar dat het zö goed zou uitpakken, hadden we echt niet verwacht. Edin Curic, onze trainer, heeft ze goed geprepareerd: weinig weggeven was het parool, zelf proberen toe te slaan. Dat pakte perfect uit.”

Sparta’30 - NEO’25 1-0 (0-0). 75. Mike Rutters (pen.) 1-0.

Bijzonderheid: Een pingel besliste deze wedstrijd. “Ik had ‘m nooit gegeven, want bij de sliding van mijn verdediger werd die speler van Sparta’30 maar amper getoucheerd”, zegt NEO-trainer Stefan Brok. “Iedereen stond er ook van te kijken: wat doet-ie, hij legt ‘m op de stip! Maar daardoor hebben we niet verloren, we hebben het aan onszelf te wijten. Vooral na rust kregen we twee, drie prachtige kansen. Als je ze niet afmaakt, kun je voor gaas gaan. Ja, dit is een heel grote domper, want Sparta’30 schat ik in als een laagvlieger.”

Zijn collega Peter Burg, die zijn debuut maakte bij Sparta’30, wist niet of het wel of niet een strafschop was. “Als ik iedereen zo hoorde, was er niet veel aan de hand. Hoe dan ook, ik ben er heel blij mee. Een lekkere start, en dat voor een club die het al een paar seizoenen erg moeilijk heeft. Dit geeft de burger moed, we zullen zien of we volgende week dat bij BZC’14 een vervolg kunnen geven.”

TSVV Merlijn – Haaften 2-1 (1-1). 24. Danny Verwolf 0-1, 44. Lars van de Zande 1-1, 65. Lars van de Zande 2-1.

Bijzonderheid: Met een schitterend doelpunt waarbij vanaf kruising strafschopgebied de bal over de net iets te voor zijn doel geposteerde keeper werd gelift, tekende Danny Verwolf zijn 75e treffer voor Haaften. “Dat zijn statistieken van een of andere website”, zegt trainer Bart Fransen, “maar volgens Danny zijn het er meer.” Hoe dan ook: het leverde helemaal niks op. “Er was niks aan de hand, maar vlak voor rust scoorde Merlijn uit een scrimmage.” Daardoor kregen de Tilburgers veel meer zelfvertrouwen, hetgeen in de tweede helft werd uitbetaald. “Al met al verdiend verloren, maar het had waarschijnlijk anders gelopen als we met die voorsprong aan de thee waren gegaan.”

Bij Merlijn was de van Woenselse Boys overgekomen Luc Geurts in de voorbereiding het goudhaantje. In elke wedstrijd pikte hij wel een doelpunt mee. Maar tegen Haaften bleef de aanvaller op nul steken. “Maar we hebben dus nog Lars van de Zande”, weet trainer Erik Oeben. “Die heeft het stokje overgenomen.” Op de zege was niks volgens Oeben niks af te dingen. “We hadden veel meer voetballend vermogen dan Haaften.”

BLC - Schelluinen 0-1 (0-0). 65. 0-1. Rood: 83. Speler van Schelluinen.

Bijzonderheid: Danny Otterloo, trainer van BLC, had bij zijn eerste competitiewedstrijd op meer gehoopt dan een nederlaag. “Komt bij dat ik na een wat rommelige voorbereiding eindelijk die elf kon stellen die ik in mijn hoofd had. Alle respect voor Schelluinen, maar hun spel was erg pover. We waren veel beter, kregen voor rust drie enorme kansen. Drie keer één op één voor de keeper, we waren niet koelbloedig genoeg. Uiteindelijk gaan we de boot in met een zondagsschot. Die jongen maakt waarschijnlijk nooit meer zo’n doelpunt.”