Capelle produceert zevenklapper, GDC laat zich verrassen in slotfase

Bijzonderheid van de wedstrijd: Trainer Edin Curic van GDC heeft bijgetekend. ,,We zijn heel tevreden over hem”, zei GDC-aanvoerder Jamie Youell. ,,Edin doet er ook buiten het veld veel aan een groepsgevoel te kweken.”

Moment van de wedstrijd: Twee keer moest GVV terugkomen in dit duel om er iets aan over te houden. ,,Met dat ene punt hebben we eigenlijk nog te weinig gekregen, al kreeg Haaften na de 3-2 een paar grote kansen om de wedstrijd definitief te beslissen”, vond GVV-trainer Denny van Geffen.