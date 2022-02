Carnaval laat trainer Roda Boys met een teleurstelling achter

Drechtstreek – Roda Boys/Bommelerwaard 3-2 (1-2) 6. 1-0, 33. Tan 1-1, 35. Selmani 1-2, 63. 2-2, 90+4. 3-2.

,,Carnaval.” In de bijsluiter zou waarschijnlijk hebben gestaan dat zijn ploeg de vrijdagavond heeft gebruikt om een voorschot te nemen op dat feest, terwijl de verantwoordelijkheid voor de zaterdag – het verdedigen van de koppositie in 2F - slechts van onderschikt belang was.

Heukelum - Woudrichem 1-2 (1-2) Saaman 0-1, Secrève 0-2, Van Putten (pen.), 1-2. Rood: Van Wijk (Heukelum).

Doelpunten van Tim Saaman en Bori Secrève gaven trainer Gerrie Schaap het gevoel dat er achterover kon worden geleund in de dug-out. Niets bleek minder waar, want de thuisclub haalde de spanning weer terug door een discutabele pingel te benutten. ,,Het werd enerverend, slecht voor je hart”, zei Schaap. ,,Niet zozeer dat Heukelum grote kansen kreeg, maar door de staat van het veld gingen er veel onderuit. Daardoor kwam er ruimte, had de thuisclub gevaar kunnen stichten. Gelukkig werd dat slecht uitgebuit.”

Altena - Sleeuwijk 4-1 (1-1) 16. Zuidweg 1-0, 55. Molhoek (pen.) 1-1, 65. Jovanny van Maastricht 2-1 (pen.), 70. McDermott 3-1, 82. Van Rosmalen 4-1.

Een derby, en dat hadden de Nieuwendijkers beter begrepen dan de gasten. ,,We waren zeker in de eerste helft te aardig”, vond Sleeuwijk-trainer Antoin van Pelt. ,,Niet dat je moet gaan zagen, maar het had een stuk feller gekund.” Na rust kantelde de wedstrijd, kwamen de bezoekers meer in het spel voor. ,,We maken gelijk, niks aan de hand. Door een handsbal, waar Ruben Silland weinig aan kon doen, verkreeg Altena weer een voorsprong. Daarna was het voorbij, heeft Altena het prima uitgespeeld.”

Wilhelmina’26 – GJS 0-7 (0-3) 26. Hendriks 0-1, 35. Haggenburg 0-2, 40. Bartens 0-3, 66. Vissers 0-4, 72. Haggenburg 0-5, 78. Bartens 0-6, 84. 0-7. Rood: Kraaij van Wilhelmina’26 en Hendriks van GJS.

Ron Laros, trainer van Wilhelmina’26, stak deels de hand in eigen boezem. ,,Als je een zevenklapper om je oren krijgt, heb je je ploeg niet goed voorbereid.” Wat de Tilburger ook opviel. ,,Meelopen met en weglopen van je tegenstander zijn heel wezenlijke onderdelen van het spel. Vanmiddag heb ik er niks van teruggezien.” Maandag kan hij de ellende even vergeten. ,,Ga ik in de Kruikenstad carnaval vieren.”