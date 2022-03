Ceremonie voor trainer van GDC

3DVeertig jaar lang coach zijn van één club, dat is niet voor veel trainers weggelegd. Gerrit Molenaar, trainer van GDC, lukte dat wel en daarom werd hij na de wedstrijd tegen NEO'25 in het zonnetje gezet.

GDC - NEO’25 1-0 (1-0). 34. Schouten 1-0.

Na afloop van de wedstrijd werd Gerrit Molenaar, trainer van GDC, in het zonnetje gezet. De club had bij de KNVB aangevraagd om de Hankenaar te eren voor het feit dat hij al veertig jaar coach is. Namens de voetbalbond overhandigde Betty Schelle hem de zilveren speld. ,,Dit komt maar heel weinig voor”, zei Schelle, ,,want voetbaltrainers zijn slechts passanten en krijgen daardoor lang niet altijd de waardering die ze verdienen. Maar jij, zo hebben ze bij GDC ondervonden, bent meer dan dat. Juist in de coronatijd heb je sociaal en maatschappelijk voor de club.” Dat er ook drie punten werden gepakt, gaf de ceremonie een gouden randje. Een terechte zege, want de thuisclub creëerde meer kansen. Ook een gelukkige overwinning, want na een uithaal van Menno Schouten vloog de bal via het lichaam van een van de Tricolores tegen de touwen.

NOAD’32 - GVV’63 0-5 (0-4). 17. Bouma 0-1, 22. Linnenbank 0-2, 30. Bouma 0-3, 43. Libbers 0-4, 70. Van Riel 0-5.

Volgend seizoen gaat Denny van Geffen, trainer van GVV’63, aan de slag bij NOAD’32. De Wijk en Aalburgers heeft hij twee keer pijn gedaan: thuis werd het ook al 5-0. Mocht NOAD’32 uit de derde klasse kukelen, dan heeft daar aardig de hand in gehad. ,,Wat moet ik daar nou mee? Volgens mij ben ik in dienst bij Gameren, moet ik voor die club de punten pakken.”

GVV’63, dat bovenaan staat, kreeg vanuit Brakel nog meer goed nieuws: degradatiekandidaat BZC’14 had gewonnen van de nummer twee, Schelluinen. Dus de platte kar kan al tevoorschijn worden gehaald? ,,Dat dacht ik niet, we hebben nog dertien wedstrijden voor de boeg.” Komende dinsdag, tegen BLC, de nieuwe naaste belager, kan toch weer een grote stap worden gezet. ,,Als we die winnen, dan gaan op zoek naar een pomp voor de banden van die kar.”

Voor Anton de Waal, pr-man van NOAD’32, was het een treurige middag. ,,Zeker in de eerste helft, toen gaven we doelpunten op een presenteerblaadje weg. Na rust ging het een stuk beter, kregen we ook kansen.” Wat hem opviel: het aantal gele kaarten. ,,Eentje bij ons. Nee, dat is geen goed teken. Het was aan de tamme kant, het had zeker in de fase waarin we nu zitten best wat felle gemogen.” Mister NOAD’32 houdt zich vast aan een paar lichtpuntjes. Drie spelers, die langdurig geblesseerd waren, maakten weer een eerste minuten in het vlaggenschip.

TSVV Merlijn - Sparta’30 4-0 (1-0). 11. Den Otter 1-0, 49. Power 2-0, 70. Den Otter 3-0, 85. Den Otter (pen.) 4-0.

Vrijdagavond heeft Erik Oeben, trainer van Merlijn, in allerijl bij de KNVB nog een student lid gemaakt om toch nog een speler aan zijn wel heel dunne selectie toe te voegen. ,,Ik had er een stuk of negen die ik niet op kon stellen, vandaar.” Het allegaartje verraste hem enorm. ,,We hebben een galavoorstelling gegeven, Sparta’30 helemaal suf getikt.” En dat wordt gevierd? ,,Zeker weten, ik heb mijn vrouw al geappt dat ik niet met de auto naar huis kom.”

Bleef Oeben lang in de kantine hangen, zijn collega Peter Burg ijlde naar huis toe. ,,Hier op de bank zit ik beter dan op de bank in Tilburg. We hebben ons van de allerslechtste kant laten zien. Dinsdag een geweldige pot gevoetbald tegen de nummer twee BLC, nu laten we afweten. Alweer, voor de derde keer na de winterstop. Slappe hap, dit kan echt niet. En ik voel me ook schuldig, want ik heb de jongens kennelijk niet weten te motiveren.” Desondanks heeft Sparta’30 al 21 punten, hoeft het niet naar beneden te kijken. Andere seizoenen was dat wel het geval. ,,Respect voor de vorige trainer. Die moet het heel zwaar hebben gehad, want heeft waarschijnlijk veel meer van zulke wedstrijden hebben meegemaakt.”

SV Capelle - ONI 0-2 (0-1).

Afgelopen dinsdag pakte Capelle na acht nederlagen een puntje bij BZC’14. Het zou de opmaat kunnen zijn naar meer. Maar dat bleek dus niet het geval. Het onheil diende zich al na acht minuten aan: Tygo de Jong, een aanvaller die diepte in het spel brengt, haakte met een blessure af. ,,Dat kan gebeuren als je drie wedstrijden in zeven dagen moet voetballen, en dan ook nog eens op slechte velden”, zegt een geplaagde coach Edin Curic. Voor de rust nam ONI een voorsprong. Van een tik herstellen, dat lukt Capelle dit seizoen slechts sporadisch. ,,Heeft te maken met de samenstelling. Daar heb je een compleet team voor nodig. Dat heb ik niet. Nu moeten de jonkies de kar trekken, dat is te veel gevraagd.”

Haaften - Vuren 2-0 (1-0). 30. Onink 1-0, 84. Noorthoek 2-0.

Dat Haaften vorige week bij NEO’25 onderuit was gegaan zat zowel spelers als technische staf niet lekker. Dat gevoel moest tegen Vuren worden weggepoetst met een overwinning. Dat lukte, met een hoofdrol voor Johnny Noorthoek. Hij was met een assist betrokken bij de eerste treffer, gescoord door Sam Onink, en nam de tweede zelf voor zijn rekening op een veld dat zo hard al beton was. ,,Een maand geleden was het nog een modderpoel”, zegt Bart Fransen. ,,Onze supporters klagen daar niet over, hoor. Ja, heeft alles met de resultaten te maken. Die zijn heel aardig.”

MVV’58 – BLC 1-4 (0-2). 21. Vollebergh 0-1, 45. Vollebergh 0-2, 46. B. van den Berk 0-3, 62. Vollebergh 0-4, 68. 1-4.

Afgelopen dinsdag gingen de Bosschenaren keihard onderuit bij Sparta’30 Nog zo’n blooper moest in Meteren worden voorkomen, anders zou de kans om mee te doen om te titel definitief zijn verkeken. Zover kwam het dus niet, met dank aan Piet Vollebergh. ,,Die speelt nu een andere rol”, zegt trainer Danny Otterloo. ,,Bas van den Berk speelt op zijn plaats in de spits, hij er net achter. Ze vonden elkaar vanmiddag bijna blindelings.”

BZC’14 – Schelluinen 1-0 (0-0). Van der Linden 1-0.

Onderaan bungelen en winnen van de nummer twee. Dat is bijna onbegonnen werk. Maar voetbal heeft zijn eigen wetten, waarin dergelijke kunststukjes nog altijd bestaan. BZC’14 flikte het dus, een treffer van Robert van der Linden. Opgepikt in het derde elftal. ,,Dat was vandaag vrij, anders had ik ‘m niet op kunnen stellen’, zegt een gelukkige trainer Lenard Weber. ,,Hij wil eerst het seizoen netjes met zijn eigen team afsluiten.” De zege was dik verdiend, meende de Bossche oefenmeester. ,,We hebben erop geklapt, voor elke centimeter gestreden. Met lef gespeeld.”