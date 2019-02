Charlton Vicento voor tweede week op rij goudhaantje bij Kozakken Boys

Amateurvoetbal BD Zilveren Schoen: De Groot profiteert van weekeinde vol afgelastin­gen

30 januari Tony de Groot is definitief de top tien van het BD Zilveren Schoen-klassement binnengedrongen. De spits van OSS'20 was eenmaal trefzeker in het Brabantse onderonsje met OJC Rosmalen van afgelopen zaterdag en komt daardoor op elf doelpunten in derde divisie zondag.