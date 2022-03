CHC heeft off-day en eindigt wedstrijd met 9 man: ‘Al hadden we drie uur doorgespeeld, dan hadden we niet gescoord’

Tweede klasse FDe ploeg van Fatah Hadouir kwam al snel op achterstand na een verkeerde terugspeelbal. Zijn ploeg speelde niet goed en kwam niet echt tot kansen. In de slotfase had zijn ploeg veel commentaar o pde leiding en dat resulteerde in twee rode kaarten.

CHC - Heeswijk 0-1 (0-1). 10. 0-1. Rode kaart: 87. Anouar Hadouir (CHC) 2x geel, 90+5. Jean-Claude van Aanholt (CHC) 2x geel.

Een te korte terugspeelbal van CHC-verdediger Kevin Kuiper leidde de snelle 0-1 in voor de bezoekers uit Heeswijk. CHC-coach Fatah Hadouir zag dat zijn hele elftal een totale off-day had. ,,Al hadden we nog drie uur door gevoetbald, dan hadden we nog niet gescoord.” Tot overmaat van ramp kreeg zijn jongere broer Anouar Hadouir vlak voor tijd zijn tweede geel vanwege commentaar op de leiding. Datzelfde overkwam CHC-verdediger Jean-Claude van Aanholt.

EVVC - DAW 0-1 (0-1). 12. 0-1.

EVVC-coach Antwan van Rijn was van mening dat zijn spelers een prima wedstrijd op de mat legden tegen de nog ongeslagen koploper DAW. ,,Gerwin van den Boom raakte tot tweemaal toe de lat. Ook schoot Falco van der Rijt op de paal en mikte Tom van Griensven ook op het aluminium”, zag Van Rijn, die ook nog iets meemaakte wat hij tijdens zijn hele trainersloopbaan nog niet eerder had gezien: ,,We kregen op een gegeven moment elf corners op een rij.”

Helvoirt - Emplina 2-1 (0-0). 56. Menno van Hattum 1-0, 75. Olav van Boxtel 1-1, 86. Menno van Hattum 2-1. Bijz.: Martijn van Helvoort (Emplina) mist pen. in 20e minuut.

Bij Emplina ontbrak trainer/coach Jeroen van Bezouwen vanwege een coronabesmetting. De honneurs werden in Helvoirt waargenomen door zijn assistent Jaap Veen. Die zag dat de Empelnaren voortvarend begonnen, maar vier opgelegde kansen (waaronder een penalty) misten. ,,Ook zat er een luchtje van buitenspel aan een van de tegengoals. De scheidsrechter twijfelde, maar keurde die goal toch goed.”

Helvoirt-aanvaller Collin van den Bergh gaf aan dat Helvoirt verdiend won. ,,Bij Emplina deed Kay Huijgens voor het eerst mee. Die had onlangs geroepen dat Emplina wel even kampioen zou worden. Zoiets moet je natuurlijk niet doen, want dan gaat het meteen mis.”

Real Lunet - SVSSS afgelast.