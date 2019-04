CHC neemt voorschot op kampioensfeest na overwinning op Gudok

Zondag 4D Kampioenen! Galmde het door de kleedkamer van CHC na afloop. De ploeg van uit Den Bosch is offcieel nog geen kampioen, maar het moet raar lopen willen ze dat uiteindelijk niet worden.

CHC – TSV Gudok 4-1 (0-1). 12. Brian Verheem 0-1, 51. Max van Poppel (e.d.) 1-1, 63. Younes Hadouir 2-1, 65. Mounir Hadouir 3-1, 70. Younes Hadouir 4-1.

Moment van de wedstrijd: Kort nadat CHC op 2-1 was gekomen via Younes Hadouir, maakte zijn broertje Mounir de 3-1. Die klap kwam Gudok niet meer te boven en zo won CHC.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Uit de kleedkamer van CHC klonk al: ,,Kampioenen, kampioenen!”. De ploeg uit ’s-Hertogenbosch staat nu zeven punten voor op Gudok en heeft een wedstrijd minder gespeeld.

SV Reeshof – Den Dungen 2-4 (2-0). 34. Ryan Geuze 1-0, 38. Koen van de Otterlo 2-0, 47. Davey de Veer 2-1, 52. Loek van Grinsven 2-2, 72. Bram Wonders 2-3, 75. Loek van Grinsven

Moment van de wedstrijd: Na een goede eerste helft kreeg Reeshof in de tweede helft snel twee goals tegen. Die klap kwam de ploeg niet meer te boven en Den Dungen kon profiteren.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het was de topper in de derde periode. Ondanks dat er nog een aantal wedstrijden te spelen zijn gaat Den Dungen nu aan kop. ,,We gaan ervoor!”, zei Den Dungen-trainer Ben Hoek achteraf.

Jong Brabant - HHC’09 1-2 (0-2) 10. Sinan Alkan 0-1, 30. Deniz Alkan 0-2, 57. Thomas van Esch 1-2.

Moment van de wedstrijd: Het eerste doelpunt van HHC’09. ,,De bal was van buiten de zestien door Sinan zó hard ingeschoten dat ie in de winkelhaak bleef hangen”, zegt HHC-trainer Senad Hadzic

Een goal van Jong Brabant wordt afgekeurd wegens buitenspel. In Berkel-Enschot hebben ze een videosysteem en later bleek op de beelden dat de bal via een HHC-speler ging en de goal dus door had moeten gaan.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Jong Brabant verloor voor de tweede keer op rij. Dat is voor het eerst deze competitie.

Vorige week won HHC’09 van Nevelo. Ook toen namen scoorden de broertjes Alkan beide doelpunten.

WSJ - SC Elshout 0-8. (0-1) 32. Stan de Jong 0-1, 57. Thom van Delft 0-2, 64. Thom van Delft 0-3, 70. Patrick Buijs 0-4, 75. Remco van den Hooven 0-5, 77. Luc van den Aker 0-6, 80. Thom van Delft 0-8.

Moment van de wedstrijd: In de 90ste minuut miste Nik van Mook een strafschop voor SC Elshout. ,,Normaal is dat een zekerheidje”, weet assistent-trainer Berry Kuijpers, ,,maar hij raakte de bal volledig verkeerd.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ruud de Laat speelde in vier dagen in drie verschillende elftallen van SC Elshout: het eerste, tweede en derde.

GSBW – Oisterwijk 8-0 (1-0). 9. Dion van Loon 1-0, 66. Milan van Boxtel 2-0, 70. Igor van Loon 3-0, 72. Milan van Boxtel 4-0, 73. Milan van Boxtel 5-0, 83 Willem Kleijssen 6-0, 88. Bradley Luijten (pen.) 7-0, 89. Willem Kleijssen 8-0.

Moment van de wedstrijd: Na een stroeve eerste helft scoort GSBW in de tweede helft vier keer in zeven minuten. Het verzet van Oisterwijk was daarna gebroken en de ploeg uit Goeirle kon aan het doelsaldo werken.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Milan van Boxtel was de gevierde man; hij maakte een hattrick in zeven minuten.

Audacia – Viola 3-2 (0-0). 69. Jannes Klijssen 1-0, 72. Ward ketelaars 2-0, 76. 2-1, 77. Jannes Klijssen 3-1, 85. 3-2.

Moment van de wedstrijd: De laatste vijf minuten verdedigde Audacia met man en macht de voorsprong en met succes.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Erik Jans, speler van Audacia 7, viel vandaag in en was direct belangrijk met twee assists. Hij heeft lang gevoetbald in het eerste en vanwege een aantal blessures maakt hij al twee wedstrijden op rij zijn opwachting.

Nevelo – Were Di 1-2 (1-1). 14. Joep Kuijpers, 45+4. Max Monkel 1-1, 81. Joep Kuijpers 1-2.

Moment van de wedstrijd: Joep Kuijpers was de man van de wedstrijd met twee doelpunten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Were Di kon de opsteker goed gebruiken na een bewogen week. Maandag maakte trainer Coen Vos bekend per direct te stoppen.