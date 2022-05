CHC ondanks moeizame wedstrijd hard op weg naar derde periode met vijfde overwinning op rij

Tweede klasse FCHC heeft opnieuw goede zaken gedaan in de strijd om de derde periode. Er werd vanmiddag voor de vijfde keer op rij gewonnen en volgende week kan tegen EVVC de derde periodetitel binnengesleept worden. De ploeg van Fatah Hadouir had het niet makkelijk tegen Volkel, want pas in de slotfase werd het verschil gemaakt.

CHC - Volkel 4-2 (1-1). 5. 0-1, 41. Mouad Hassan 1-1, 46. Younes Hadouir 2-1, 68. 2-2, 82. Wesley Meeuwsen 3-2 (pen.), 90. Mouad Hassan 4-2.

CHC won zijn vijfde duel op rij en kan komende week op bezoek bij EVVC de derde periode al veroveren. ,,Het ging vandaag niet van harte, maar ik heb geen seconde getwijfeld over een verkeerde afloop. We zijn erg in vorm en hopelijk bekronen we onze mooie serie overwinningen volgende week met de derde periode”, sprak CHC-coach Fatah Hadouir.

Helvoirt - EVVC 3-0 (0-0). 83. Menno van Hattum 1-0, 86. Bram Teurlinx 2-0, 90. Max Verbeek 3-0.

Helvoirt-coach Henk van Hattum had tegen EVVC een gouden hand van wisselen. ,,Bij de 1-0 van Menno van Hattum kwam de assist van invaller Jeroen de Bever. En de 2-0 en 3-0 kwamen ook op naam van invallers. Bovendien waren het voor Bram en Max hun eerste treffers in het eerste van Helvoirt. Ook zijn we nu zeker van lijfsbehoud. Het was zwaarbevochten, maar de middag eindigde erg mooi.” EVVC-coach Antwan van Rijn hoopte lang dat een gelijkspel zou worden behaald, maar zover kwam het uitendelijk niet. ,,3-0 is in mijn ogen wel wat geflatteerd. Helaas stonden we alsnog met lege handen.”

Vianen Vooruit - Emplina 1-5 (0-1). 4. Said Ali Hussein 0-1, 62. Thijs Engelbart 0-2, 74. 1-2, 81. Teun de Bresser 1-3, 82. Amin Kabbouti 1-4, 89. Bas Mol 1-5.

Emplina-coach Jeroen van Bezouwen was tevreden met de ruime zege. ,,Voor rust was het al eenrichtingsverkeer richting de goal van Vianen. Na rust kwamen we zwak uit de kleedkamer en hield Rick Schouten ons op de been. Uiteindelijk liepen we makkelijk uit naar 1-5.”