CHC promoveert alsnog naar tweede klasse: ‘We hadden de hoop al opgegeven’

,,Het is een ontzettende opluchting”, zegt CHC-coach Fatah Hadouir. ,,We hadden het niet verwacht. Eigenlijk hadden we de hoop al opgegeven, maar een bestuurslid van ons werd vandaag gebeld door de KNVB dat we alsnog naar de tweede klasse mogen.” CHC was dit seizoen een klasse beter dan de rest in de derde klasse C en stond na zestien speelrondes zeven punten boven naaste achtervolger Vlijmense Boys.

Loterij

,,Dit voelt als een lot uit de loterij”, vervolgt Hadouir. ,,Toen het nieuws bij de spelers kwam, waren ze natuurlijk ontzettend blij. Ze begonnen al over feestjes”, zegt hij lachend. ,,Dat wordt nog even kijken, want de kantines zijn vooralsnog gesloten. We vinden daar wel een oplossing voor.”

Vast staat dat de club geen Bossche derby’s meer speelt tegen clubs als TGG en BVV volgend seizoen. ,,Maar op zich maakt me dat niet zoveel uit. Een jaar eerder speelde we in een Tilburgse competitie en daar zie je dan weer andere speelstijlen. Dat vond ik zelfs leuker.”

Bewijsdrang

,,Voor volgend seizoen moeten we ons in ieder geval bewijzen”, zegt Hadouir vastberaden. ,,Wij zijn nu de ploeg waar de ogen op gericht zijn. Maar qua niveau is het fijn dat we ons met andere tweedeklassers kunnen meten. Als je nu nog in de derde klasse moest spelen, had je toch een beetje het gevoel dat het beste kindje van de klas een jaar moest overdoen. Dan zou de onderschatting in je lijf kruipen.” Gelukkig hoeft Hadouir zich daar geen zorgen meer over te maken. ,,Ik ben blij dat de kogel door de kerk is.”