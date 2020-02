CHC scoort driemaal in extra tijd en wint topper van FC Engelen

Zondag 3CWie doet de Concordia Hadouir Combinatie nog wat in de strijd om de titel in de derde klasse C. De ploeg van Fatah Hadouir won de topper met FC Engelen met 0-4 door drie goals in extra tijd en lijkt daardoor steeds meer af te stevenen richting de titel.

FC Engelen - CHC 0-4 (0-1). 34. Mounir Hadouir 0-1 (pen.), 89. Mouad Hassan 0-2, 90+1. Galid Cherrou 0-3, 90+3. Mouad Hassan 0-4. Rode kaart: 68. Mounir Hadouir (CHC) 2x geel.

De absolute topper tussen CHC en FC Engelen werd een prooi voor koploper CHC. ,,0-4 geeft wel een vertekenend beeld. Één minuut voor tijd stond het immers nog 0-1 en ik vond ons zeker gelijkwaardig aan CHC”, sprak FC Engelen-coach Anthony Lurling. CHC staat nu vier punten voor op FC Engelen en heeft nog een wedstrijd tegoed.

BVV - Trinitas Oisterwijk 0-1 (0-1). 40. Peter de Jong 0-1. Bijz.: 80. Job van Riel (Trinitas) mist penalty.

,,We boden aardig partij. Dan is het ongelofelijk zuur dat een corner van Trinitas er vijf minuten voor rust in één keer in waait”, baalde BVV-coach Peter Burg.

Trinitas heeft na de winterstop zes punten gehaald uit twee wedstrijden en zit in een goede flow. ,,Toch hebben we tegen BVV te weinig gekregen”, aldus Trinitas-trainer Pierre van Berkel. ,,Ik heb geen seconde het gevoel gehad dat we niet zouden winnen en BVV heeft weinig gecreëerd.” Dankzij een rake corner, die er in één keer in vloog, van Peter de Jong won zijn ploeg. ,,Geholpen door de wind natuurlijk, maar Peter krulde hem mooi binnen. Deze zege is heel lekker”, aldus Van Berkel.

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat Trinitas wéér een penalty miste. ,,Nummer vijf van dit seizoen!”, aldus Van Berkel. ,,Dit keer ging de bal er via de binnenkant van de paal uit. Of we hierop moeten oefenen? Nee, hier kan je niet op trainen omdat er andere spanningen bij komen kijken.”

Zwaluw VFC - ODC 1-1 (1-1). 5. Joep Timmermans 0-1, 33. Djelany Balm 1-1.

De streekderby tussen Zwaluw VFC en ODC leverde geen winnaar op. ,,Uiteindelijk is een gelijkspel terecht. Beide teams deden niet veel voor elkaar onder”, vond Zwaluw VFC-coach John Laponder. ,,We hebben absoluut kansen op een zege gehad”, sprak ODC-coach Carlo Vorstenbosch, die een gelijkspel ook terecht vond.

Haarsteeg - DSC 1-2 (0-2). 17. Jordy de Wit 0-1, 22. Jordy de Wit 0-2, 70. Tenzin Jansen 1-2.

Gesteund door een sterke wind in de rug nam DSC op bezoek bij Haarsteeg een 0-2 voorsprong. ,,Op dat moment verdiend. Van de andere kant hebben we nog een stuk of drie ballen van de lijn gehaald”, zag DSC-coach Roland Timmermans.

Tenzin Jansen is aan een goed seizoen bezig. Hij begon in het derde elftal van Haarsteeg, klom op naar het tweede. Kers op de taart: gistermiddag besloot trainer Metin hem een kans te geven in het vlaggenschip. Het werd een mooi debuut, want Tenzin scoorde. Alleen leverde dat de thuisclub helemaal niks op. En dat was wel zuur. Voor hem, voor de ploeg. ,,We hadden de pech dat de bal tot twee keer toe van de doellijn werd getrapt”, zag Metin, die vooral toevalsvoetbal zag. ,,Mijn doelman trapte de bal uit, vloog die net zo hard terug. Werd het een hoekschop. Heeft niks met voetballen te maken.”

TGG - DVG 1-0 (1-0). 23. Kevin de Jong 1-0.

Het duel tussen TGG en DVG was opnieuw een ontmoeting tussen de leermeester (Hans Lathouwers, DVG) en diens voormalige leerling (Ricardo Aguado TGG). Laatstgenoemde versloeg zijn mentor met 1-0. ,,De eerste helft hadden wij wind mee en hadden we de score eigenlijk moeten opvoeren. Na rust was het geregeld alle hens aan dek”, zag Aguado. ,,We hebben na rust wel degelijk de kansen gehad. Momenteel staat ons vizier even niet op scherp”, constateerde Lathouwers.

RKDVC - Vlijmense Boys 2-2 (1-2) 4. Maurice Adegeest (e.d.) 0-1, 19. Nick van de Laar 1-1, 45. Stef Lammers (pen.) 1-2, 61. Ramon Kok 2-2.

Goed voetbal was door de wind onmogelijk. Tegelijkertijd zorgde er dat ook voor dat het een onvoorspelbare derby werd. ,,Niks is zo moeilijk als keepen met zo veel wind”, is de ervaring van Boys-doelman Matthew van Dommelen. ,,Elke bal is weer anders. Wind onder de bal, zijwind, in de lucht blijven hangen, door stuiteren: het is allemaal zo grillig. Zo lang mogelijk wachten met ingrijpen, dan heb je er nog de meeste vat op.”

Van Dommelen keepte net als zijn collega Jordan Levy een prima pot, toch voelde hij zich de schlemiel. Bij het tweede doelpunt, een diepe bal, ging de goalie in de fout. ,,Had niks met de wind te maken, ik gleed uit.” Heel Vlijmen protesteerde: Kok zou buitenspel hebben gestaan. ,,Het zal wel zo zijn, want als zelfs mijn keeperstrainer dat zegt is het zo”, zegt Van Dommelen. ,,Hij is honderd procent eerlijk.”

Nieuwkuijk - Baardwijk 1-1 (0-0) 84. Marc Duppen 0-1, 90. Mitchel Fitters 1-1. Rood: Job Klerx van Baardwijk (twee keer geel).

In de 50ste minuut kon Job Klerx gaan douchen. Volgens de scheidsrechter voerde hij een toneelstukje op binnen de zestien om een strafschop te versieren. Geen pingel, maar zijn tweede gele kaart leverde hem dat op. Een mannetje minder, dat is lastig. ,,Daar was niks van te merken”, zag trainer Senad Hadzic, ,,want we waren de bovenliggende partij.” Uiteindelijk leverde dat in de slotfase ook een doelpunt op. ,,Ik was ervan overtuigd dat we die drie punten over de streep zouden trekken.” Mitchel Fitters dacht er anders over. Hadzic: ,,Hij maakte een fantastisch doelpunt, een lob over onze keeper. Ja, ik kan zoiets wel waarderen. Alleen was het voor ons wel heel vervelend: we hebben de punten zo hard nodig.”