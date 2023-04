CHC slaat slag en haalt twee opvallende namen weg bij OJC Rosmalen

Van der Linden schiet zaterdag­tak OSS’20 naar titel: ‘Leuk dat hij papa ziet scoren’

Bij OSS’20 draait het vaak om het eerste elftal dat op zondag in de derde divisie uitkomt, maar ook de zaterdagtak van de Osse verenging timmert hard aan de weg. Na een 2-0 overwinning op Well was het kampioenschap in de vierde klasse al binnen met nog vier speelrondes te gaan.