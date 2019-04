CHC-speler 15 maanden geschorst na duwen en slaan van scheidsrechter

Geen royement

CHC legt zich bij de schorsing neer. ,,Het is door een professionele tuchtcommissie beoordeeld. Daar moeten wij in meegaan", vertelt voorzitter Sjo-Heu Lain, die eerder al aangaf eventueel na te denken om Van Rijn te royeren. ,,Maar dat heeft de KNVB eigenlijk al voor ons beslist. Want langer dan een jaar kunnen wij een speler volgens onze statuten niet royeren.”

Kampioenschap

Het incident is een flinke smet op het sportief uitstekende seizoen van de Bossche vereniging. De ploeg staat ruim bovenaan in de vierde klasse D en heeft de beste papieren om kampioen te worden dit seizoen. ,,Deze individuele actie is vooral vervelend voor de naam van de club", vindt Lain. ,,De rest van het team doet hun best om het kampioenschap binnen te halen, die jongens zijn hier niet verantwoordelijk voor. We gaan ons vanaf nu ook weer op het voetballen richten.”