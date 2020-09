CHC-trainer Hadouir verliest wedstrijd en sleutels, maar vindt laatstgenoemde na negentig minuten terug

Zondag 2fHet was een rommelige zondag voor CHC-trainer Fatah Hadouir. De oefenmeester was zijn sleutels kwijt tijdens de wedstrijd en keerde elk grassprietje ondersteboven om ze terug te vinden.

CHC – Emplina 1-4 (0-0). 46. Dennis van der Luijt 0-1, 49 Thijs Engelbert 0-2, 75. Martijn van Helvoirt 0-3, 85. Niels Nijbroek 0-4, 90. Anouar Hadouir 1-4.

Moment van de wedstrijd: Ondanks dat CHC kansloos verloor zorgde Anouar Hadouir in de laatste minuut voor een lichtpuntje. Hij schoot een vrije trap stijf in de kruising.

Bijzonderheid wedstrijd: CHC trainer Fatah Hadouir was tijdens de wedstrijd een beetje afgeleid. ,,Ik heb 90 minuten lang mijn sleutels lopen zoeken. Gelukkig heb ik ze na de wedstrijd kunnen terugvinden”, vertelt de trainer opgelucht.

EVVC – Helvoirt 0-0

Moment van de wedstrijd: Er gebeurde niet veel in Vinkel. ,,Opdracht één was hun spits Gerwin van den Boom uitschakelen en dat is gelukt. Zelf creëerden we een aantal kansjes maar te weinig om echt aanspraak te maken op drie punten”, vertelt Helvoirt-trainer Henk van Hattum.

,,Het klinkt misschien overdreven, maar we waren de bovenliggende partij vanaf het begin”, aldus EVVC-coach Antwan van Rijn. ,,We kwamen veel op de helft van de tegenstander en hadden aardig wat standaardsituaties mee, maar die benutten we niet. Uiteindelijk hebben we weinig échte kansen gecreëerd en hebben we een punt bewerkstelligd.” Maar, het het erger kunnen eindigen voor de Vinkelnaren. ,,Onze keeper wist een 1-op-1-situatie prima te keren. Hij heeft het ontzettend goed gedaan.” Van Hanenberg, die normaliter in het tweede speelt, keerde de enige grote kans van Helvoirt.

Bijzonderheid wedstrijd: Van Hattum miste goudhaantje Rico de Laat. De spits op vakantie. ,,Hij had al geboekt en uiteraard gun ik hem zijn vakantie. Het was mooi om te zien dat hij tijdens de wedstrijd meeleefde en constant naar de situatie op het veld vroeg.”

Heeswijk – Real Lunet 2-3 (0-2). 13. Djordi Meerveld 0-1, 44. Irvingly van Eijma 0-2, 65. Max Sluiter 1-2, 80. Arjen Haast 2-2, 90. Dejan Cockalo 2-3

Moment van de wedstrijd: Real Lunet leek bij rust de punt al in de tas te hebben. De ploeg van Glenn Simon trof na rust een ander Heeswijk aan. ,,Voor rust leken ze er klaar mee te zijn. Na rust begon Heeswijk ineens te knokken voor iedere meter. Gelukkig maakte we in de laatste minuut de winnende”, vertelt Real Lunet-trainer Glenn Simon.

,,Het ging prima tegen de titelkandidaat, maar ik heb er een zure nasmaak aan overgehouden”, aldus Heeswijk-coach Stef Sijbers. Bijzonder was de penalty van Arjen Haast, die over moest. En maar goed ook, volgens Sijbers. ,,De eerste poging van Arjen ging naast, maar de scheids zei dat ‘ie opnieuw moest omdat de keeper te vroeg van de lijn kwam”, zei de oefenmeester lachend. ,,Gelukkig schoot hij de tweede keer wel raak.”

Bijzonderheid wedstrijd: Spits Dejan Cockalo was de gelukkige. ,,Een mooi moment voor deze jongen omdat het nog een jeugdspeler is. Gisteren scoorde hij drie keer bij onze onder-23. Daarom deed hij vandaag met ons mee. Ik denk dat Cockalo dit weekend niet snel vergeet”, vertelt Simon enthousiast.

Volkel - SVSSS 1-4 (1-3). 22. Jim de Laat 0-1, 30. 1-1, 41. Ramon Dekkers (pen.) 1-2, 45. Ramon Dekkers 1-3, 63. Stefan Dekkers 1-4. Bijz.: 10. Stefan Dekkers (SVSSS) mist penalty, direct rood voor Volkel. 68. Ruben Diederen (SVSSS) rode kaart.

Een verdiende overwinning voor de ploeg van Cemal Yilmaz, die kritisch was op zijn team. ,,De organisatie stond lang niet altijd even goed en ook toen we tegen tien man speelden, hadden we het niet makkelijk.”

Een flinke domper voor Volkel. De openingswedstrijd ging op eigen veld met enige marge verloren, waarbij tegenstander SVSSS maar liefst vier keer tot scoren kwam. Volgende week treffen de Volkelnaren DAW Schaijk, dat vandaag met 0-1 won van Prinses Irene.

Het meest bijzondere aan het duel was de 1-3 van Ramon Dekkers. ,,Die schoot hij na een mooie aanval vol in de kruising”, lichtte Yilmaz toe. De coach zag De Laat uiteindelijk uitvallen met een blessure. ,,Niet ons eerste blessuregeval”, besloot Yilmaz. ,,Maar er is genoeg keuze om dat op te vangen.”

Volharding – Venhorst 2-1 (1-1). 40. 1-0, 45+3 Thijs van Sleeuwen 1-1, 75. 2-1.

,,We hebben redelijk gespeeld, maar het kan zeker nog beter”, aldus Venhorst-coach Joost Janssen. ,,We waren bij vlagen dominant en konden de tegenstander ons spel laten spelen. We creëerden genoeg kansen maar waren uiteindelijk niet scherp genoeg voor de goal.” Bijzonder waren de debuten van Mika van Creij en Vigo de Groot, die een solide wedstrijd speelden. ,,Zij hebben het zeer goed gedaan.”

Prinses Irene – DAW 0-1 (0-0). 55. Niels de Groot 0-1.

,,We hebben gewoon slecht gespeeld”, stelde Prinses Irene-coach Erik Meulendijk. ,,We hebben kansen weggegeven zonder ze zelf te creëren. Echt onder ons niveau.” Zijn DAW-collega Rob van der Ven was juist te spreken over zijn elftal. ,,De eerste drie punten zijn een feit”, aldus Van der Ven. ,,We creërden genoeg mogelijkheden in de eerste helft.” Pas in de tweede helft kwam DAW tot scoren, via Corik Megens. ,,Toen hij het veld op kwam kreeg het hele team een boost. En dat was te zien.

