CHC verrast met oud-prof en voormalig Willem II’er Frank van der Struijk

Jubileum­boek VV Kerkwijk voor elk huishouden in Kerkwijk en omgeving; schaarse maar memorabele sportieve hoogtepun­ten

10 juni KERKWIJK - In Kerkwijk en omgeving heeft elk huisgezin het jubileumboek van voetbalclub Kerkwijk gekregen. De club bestond in 2020 75 jaar. In het boek is is ook aandacht besteed aan de schaarse sportieve hoogtepunten. Bijna werd de tweede klasse bereikt, Koninginnedag gooide roet in het eten.