Chraou begint aan tweede leven bij OJC Rosmalen

Dit seizoen speelt Real Lunet in de nacompetitie om promotie naar de eerste klasse. Daarvoor speelt de ploeg maandag bij competitiegenoot SSS’18 om een plek in de finale. Chraou was dit seizoen topscorer voor de Vughtse club met twintig doelpunten.

OJC Rosmalen moet nog twee rondes overleven om ook volgend seizoen in de derde divisie zondag uit te komen. Eerst is er een tweeluik met Hoogeveen. Wordt die gewonnen dan wacht Hoogland in de finale. OJC haalde in Martijn Bijdevier ook nog een 21-jarige doelman van Blauw Geel’38.