Cito-aanvoerder woedend na verlies, stuurt keeper naar huis na blunder: ‘Hij heeft altijd een grote mond’

Boos zijn we allemaal wel eens, maar Cito-aanvoerder Murakt Korkmaz was niet te spreken over de prestaties van zijn eigen keeper. ,,Je verspeelt punten door zijn geblunder”, geeft de aanvoerder aan. ,,Ik heb uit woede hem na de wedstrijd ook gelijk naar huis gestuurd.” Vlak voor tijd kwam Cito op voorsprong, maar dat was uiteindelijk niet goed nog voor de overwinning.

Cito- SES 2-2 (0-1) 10. 0-1, 82. Van de Wetering 1-0, 88. Van de Wetering 2-1, 90. 2-2.

,,Ik ben echt kwaad op onze keeper na zijn blunders vandaag”, zegt Cito-aanvoerder Murat Korkmaz. De aanvoerder heeft de keeper na de wedstrijd gelijk naar huis gestuurd. ,,Je speelt goed, komt op voorsprong en een minuut later schat onze keeper een lange bal verkeerd in, waardoor de bal over hem heen stuitert en de goal in vliegt. Dan raak je echt gefrustreerd en zeker omdat hij altijd een grote mond heeft”, zegt Korkmaz.

SCMH – Vorstenbossche Boys 0-6 (0-3) 5. Dortmans 0-1, 11. Raijmakers 0-2, 45. Van Heeswijk 0-3, 47. Van Heeswijk 0-4, 85. Rijkers 0-5, 90. Raijmakers 0-6.

,,Ik ben heel blij met de ruime overwinning en dat iedereen bij ons speelminuten heeft kunnen maken”, zegt Vorstenbossche Boys-trainer Dennis Meier. SCMH-trainer Stan Vos was teleurgesteld na de kansloze nederlaag. “We zijn door de ondergrens gezakt met meerdere persoonlijke fouten. Nu moeten we knop omzetten naar volgende week.”

NLC’03 – FC De Rakt 0-1 (0-0) 60. T. Mertens 0-1.

,, Dit was een van onze mindere wedstrijden dit seizoen”, vond De Rakt-trainer Eus Marijnissen. ,,Onze spelers zijn geen robots, dus je kan niet verwachten dat ze iedere wedstrijd even goed spelen”, lacht Marijnissen. NLC-trainer Willem van Kreij baalde van de nederlaag en vond dat er meer in zat. ,,Het ontbreekt bij ons aan een goalgetter. Zonde, want we voetballen best aardig en kunnen het veel teams lastig maken”.

SJO/SSA Vesta 19 – Juliana Mill 4-0 (2-0) 7. Stegeman 1-0, 16. De Loyer 2-0, 75. Stegeman 3-0, 90. De Loyer.

,,De uitslag was wel geflatteerd, maar uiteindelijk hebben we wel verdiend gewonnen”, zegt Vesta-coach Mark Strik. ,,Het is ook wel goed om te zien dat onze jongens de wedstrijd voor rust al beslist hadden.”

Ulysses – Festilent 1-2 (0-0) 71. Driessen 1-0, 85. Hendriks 1-1, 87. Van Dongen 1-2.

,,Ik ben blij dat we gewonnen hebben, want het was echt een verschrikkelijke middag”, zegt Festilent-trainer Tom Jacobs. Hij doelt op het slechte veld en scheldpartijen van de fans van Ulysses richting zijn spelers. ,,De supporters waren al ladderzat en riepen continu Festilent homo’s naar ons. Sorry, maar ik vind het vooral respectloos en vind dat het er niet bij hoort”, zegt Jacobs. Ulysses-trainer Manfred van Erp geeft aan er niks van gemerkt te hebben en vooral trots is op zijn ploeg ploeg. ,,Ik ben blij met de instelling van onze jongens, want ze hebben hard gewerkt. Jammer dat het niet mee zat vandaag”, zegt Ulysses-trainer Manfred van Erp.

Herpinia – Achilles Reek 1-1 (0-1) 26. Van der Wijst (pen) 0-1, 85. Verwijst 1-1.

,,Achilles Reek komt in de eerste helft één keer in ons strafschopgebied en krijgen direct een terechte penalty”, zegt Herpinia-trainer Maarten Hendriks. ,,We creëerden zelf twee goede kansen in de eerste helft, maar konden het niet afmaken. Na rustig dringen we aan en maken we de gelijkmaker”. Achilles Reek-trainer Frank Nelissen vond de wedstrijd niet hoogstaand. ,,Het was een terechte uitslag in een wedstrijd die vooral op het middenveld uitgevochten werd. Er werden niet veel kansen gecreëerd.”