Cito-coach vergelijkt ploeg met zesde elftal en ziet hond poging doen tot scoren

Zondag 4ECito-coach Yavuz Demirci had een aparte zondagmiddag. De oefenmeester zag zijn ploeg dramatisch spelen en kreeg een nieuwe speler in de schoot geworpen.

GVV-Cito 2-0 (0-0). 50. 1-0, 90+3. 2-0.

Het duel tussen GVV en Cito kan makkelijk het plaatje van extreem belabberd krijgen. Cito-coach Yavuz Demirci schetst: ,,Ik was vanochtend vroeg op de club en keek naar Cito 6 tegen Heesch 12. Toen ik in Geldermalsen uit de auto stapte en naar mijn team keek, dacht ik echt dat ik nog in Oss stond. Het niveau was van beide elftallen hetzelfde.” Een aanwezige herdershond moet hetzelfde gedacht hebben. Demirci: ,,Die hond rende opeens het veld op, en ging mee aanvallen.”

De 1-0 viel ook pas in de tweede helft. Vijf minuten na rust kwam GVV op voorsprong. De doelpuntenmaker maaide volledig over de bal heen, maar hobbelde toch binnen. Cito speelde daarna erg offensief waardoor GVV in de blessuretijd de 2-0 makkelijk kon maken uit een counter.

Maliskamp-Herpinia 2-1 (1-0). 10. Sonny Cajaux 1-0, 90+10. Jordy Konings 2-0, 90+11. Luuk Rosmalen 2-1.

In de eerste helft had Herpinia veruit het meeste balbezit, maar deed het daar niets mee. Het elftal was besluiteloos aan de bal en kon daardoor geen potten breken tegen Maliskamp. Een vroege achterstand na tien minuten deed daar geen goed aan. Herpinia-clubman Bennie Kuijpers: ,,We liepen echt achter de feiten aan. Eigenlijk was Maliskamp bijna overal beter, en wij zette daar te weinig tegenover.

Na negentig minuten stond het nog altijd 1-0 voor de thuisploeg, maar er werden nog elf minuten extra speeltijd aan de wedstrijd toegevoegd. Kuijpers: ,,Maliskamp was al een lang tijd aan het rekken. De scheids stopte daarom elke keer zijn horloge.” In die elf extra minuten kwam Maliskamp nog op 2-0 en direct daarna schoot Luuk Rosmalen namens Herpinia een corner direct in de goal van Maliskamp.

,,Ik ben blij dat we eindelijk weer eens wonnen. Het spel was wisselend, maar uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen. Het team heeft hard gewerkt en we hebben drie belangrijke punten binnen dus ik ben meer dan tevreden. Door de overwinning hebben we laten zien dat we bovenin mee willen draaien dit seizoen”, zei Maliskamp-coach Willem van den Berg na afloop van de wedstrijd.

,,In de eerste helft liet hij al 5 minuten langer doorspelen en in de tweede helft zelfs 14 minuten. Niemand weet waarom er zo lang nog werd doorgespeeld want het spel lag niet heel vaak stil. Hij maakte geen goede indruk. Gelukkig deed hij dit aan beide kanten. Na afloop vroeg iemand aan hem of hij een leuke middag had gehad. Toen vertelde hij dat hij veel last had van de zon en dat hij het slecht kon zien”, aldus een verbaasde Van den Berg.

NLC’03-Alem 0-1 (0-1). 23. Jens Steenbekkers 0-1.

De eerste helft had NLC niets in te brengen in het duel met Alem. NLC-coach René van der Putten: ,,Een ruststand van 0-3 was reëler geweest. Met de 0-1 ruststand hebben we geluk gehad.” In de tweede helft heeft Van der Putten een opportunistischere tactiek toegepast waardoor het wedstrijdbeeld 180-graden kantelde.

NLC werd veel beter en Alem had niets meer te zeggen. De gelijkmaker viel uiteindelijk toch niet voor de Norbert Litha Combinatie. Van der Putten: ,,Die was wel verdient geweest op basis van de tweede helft, maar voorin werden er verkeerde keuzes gemaakt.”

Alem-leider Ton Steenbekkers zag dat de bezoekers niet scherp voor het doel waren. ,,We speelden heel goed en waren in de eerste 45 minuten heer en meester. Het enige wat we niet goed deden dat was afmaken. We hadden veel kansen alleen hij wilde er niet in, op de penalty van Jens Steenbekkers na. Na rust ging het een stuk minder en werden we slordiger. We zijn niet in gevaar geweest, alleen 0-1 blijft altijd riskant. Gelukkig is het goed gegaan en hebben we verdiend gewonnen.”

Alem was de laatste weken op schot, tegen NLC’03 ging het wat minder. ,, Je kunt er niet elke week met 5-0 winnen. Het lukte gewoon niet om hem er in te krijgen. Ik maak me er trouwens geen zorgen om want ik weet wat we kunnen. De drie punten zijn elke week het belangrijkste en zo lang we die pakken dan ben ik tevreden, al moet ik wel zeggen dat we vandaag wel met ruimere cijfers hadden mogen winnen.”

SSA Vesta-Teisterbanders 2-2 (1-1). 18. Jordy de Loijer 1-0, 42. 1-1, 52. 1-2, 75. Jordi de Loijer (pen.) 2-2.

De prinsenreceptie bij Vesta is vanmiddag niet goed begonnen. Vesta speelde, door twee treffers van Jordi de Loijer, slechts met 2-2 gelijk tegen Teisterbanders en heeft zichzelf tekort gedaan. Vesta-coach Mark Strik: ,,We hebben diverse kansen laten liggen. Het uitvallen van Ties van Aar had daar ook een aandeel in, de organisatie viel toen uiteen.” Van Aar ging in de eerste helft een duel aan, wat hem een afdruk van vier noppen in zijn knie opleverde. Hij is daarop direct naar de huisartsenpost gebracht.

De 2-2 van De Loijer kwam voort uit een penalty. Strik: ,,Jordi ging alleen af op de Teisterbanders-doelman, die een hele sterke wedstrijd speelde. Maar die doelman maakte daar een foutje en bracht De Loijer ten val.”

Buren-Ulysses 3-4 (1-2). 14. 1-0, 15. Cas van de Kamp 1-1, 25. Willem Brouwer 1-2, 48. Mike Hol 1-3, 59. 2-3, 75. Willem Brouwer 2-4, 89. 3-4.

Ulysses heeft vanmiddag na zeven duels eindelijk weer eens gewonnen. Op bezoek bij Buren wist het elftal van coach Anne Duis met 4-3 te winnen. Na veertien minuten stond Ulysses wel op achterstand, maar trok het die meteen weer gelijk via Cas van de Kamp. Tien minuten later bepaalde Willem Brouwer de ruststand op 1-2. Duis: ,,In de kleedkamer kwam bij iedereen het besef dat als we vandaag niet zouden winnen, we het onszelf heel lastig zouden maken.”

Na rust scoorde Mike Hol direct de 1-3. Willem Brouwer tekende voor de 2-4 (de 2-3 werd na een uur voetbal gemaakt voor Buren), alvorens Buren een open kans tegen de paal schoot. In de absolute slotfase kwam Buren alsnog op 3-4, waardoor het nog spannend werd. Er werden echter geen doelpunten meer gemaakt, waardoor het bij 3-4 bleef.

RKTVC – Jan van Arckel 4-3 (3-0) 56. Nick van Velzen 3-1, 78. Jeroen de Groot 3-2, Jeroen de Groot 4-3

,,We hebben de wedstrijd in tien minuten weggeven. Eigenlijk waren we in de eerste fase gelijkwaardig aan RKTVC. Toen ze eenmaal op 1-0 kwamen, waren wij het even helemaal kwijt. Binnen een kort tijdsbestek stonden we met 3-0 achter. In de rust heb ik gezegd dat we gewoon weer normaal moesten gaan voetballen vanuit de organisatie. De spelers hebben het uitstekend opgepakt alleen het was net niet genoeg”, besloot Jan van Arckel-coach Marco van Loon