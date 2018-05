Cito - Festilent gestaakt na lelijke botsing

Cito – Festilent 1-1(0-0) 60. 1-0 Joeri Cuppen, 72. 1-1 Murat Korkmaz, 81. Gestaakt wegens ongeval. ,,Na 81 minuten kwam Coen Bongers in botsing met de keeper van Cito. Hij kreeg zijn vuist in zijn gezicht, daardoor raakte hij even buiten bewustzijn. Dat had echt een behoorlijke impact op ons en toen heeft de scheids meteen de wedstrijd gestaakt. Coen heeft inmiddels een ct-scan gehad in het ziekenhuis en er lijkt geen ernstige schade te zijn”, aldus Festilent-leider Rob de Groot. ,,De wedstrijd werd terecht gestaakt. Iedereen op het veld was behoorlijk geraakt door wat er met Coen Bongers gebeurde. Wij als Cito hopen dat het meevalt en wensen hem een spoedig herstel toe”, aldus Cito-leider Giel van der Leest.

SCMH – Vorstenbossche Boys 3-1(3-0) 9. 1-0 Roel Bekkers, 29. 2-0 Pieter van de Velden, 33. 3-0 Pieter van de Velden, 82. 3-1. Perry Dominicus ,,Ik weet niet of het aan de huidige vorm van SCMH lag of aan ons matige spel, maar het was een terechte nederlaag”, concludeert Ruud Fleskens, trainer bij Vorstenbossche Boys. ,,De beleving was bij ons vandaag een stuk groter. We gingen al met een 3-0 voorsprong de rust in, niks aan de hand”, aldus SCMH-leider Patrick van der Burgt.

Avesteyn – WEC 0-0. WEC-trainer Bas van de Veerdonk: ,,We kwamen niet door de verdediging van Avesteyn heen.” ,,Het was een echte 0-0 wedstrijd. We allebei twee grote kansen gehad, maar scoorde niet. Je ziet bij WEC dan toch nog de druk toe nemen, omdat zij nog voor de titel spelen. Daarom pakken ze denk ik ook nog drie gele kaarten”, weet Avesteyn-coach Hugo van de Sande

RKKSV – Nulandia 1-1 (1-1). 20. Vorstenbosch 1-0, 35. Van de Ven 1-1. RKKSV-trainer Bertie van Balsfoort: ,,Dit is een bonuspunt voor ons. Na rust hebben we geprobeerd om kansen te creëren.” Nulandia-trainer Koen Wissing: ,,We hebben vandaag weer kansen laten liggen, dat gebeurt te vaak dit seizoen.”

Maliskamp – Schadewijk 1-2 (0-1). 35. Van Sonsbeek 0-1, 60. Van Boxtel 1-1, 85. Vos 1-2. Maliskamp-trainer Koos Meesters: ,,Alleen in het eerste kwartier na rust hebben we goed gespeeld.” ,,We maakte het ons zelf lastig door onze kansen niet afmaken. Uiteindelijk was het ons goudhaantje Jordi van Orsouw die onze titelkansen weer levend houdt”, aldus een tevreden Dick van den Akker, assistent bij Schadewijk.

NLC’03 – VOW 2-1(0-0) 49. 1-0 Niek van Sonsbeek, 54. 2-0 Bart van de Hurk, 75. 2-1 Sander Vos ,,Na de 2-0 sloop de gemakzucht er een beetje in, maar dit was een zeer terecht overwinning. We zijn nu gestegen naar de vijfde plek en daar focussen we ons op”, aldus een tevreden NLC’03-coach Rene van der Putten. “Compliment aan onze jongens dat ze blijven voetballen, maar we scoren gewoon simpelweg niet, ondanks dat we voetballend beter waren”, volgens VOW-trainer Jordy van Boxtel.