Cito maakt er opnieuw een spektakelstuk van en wint nu in de blessuretijd van SCMH

Vierde klasse HZo’n beetje iedere wedstrijd van Cito mondt uit in een spektakelstuk. Ook tegen SCMH viel er weer voldoende te genieten, met als hoogtepunt een goal vanaf de middenlijn. ,,Ongelofelijk dat die bal er in vliegt”, zegt Cito-coach Yavuz Demirci. Uiteindelijk wist Cito de wedstrijd te winnen in blessuretijd.

Cito – SCMH 3-2 (1-1) 25. Van de Wetering 1-0, 32. Clint Bekkers 1-1, 58. Coskun 2-1, 88. Rik Kanters 2-2, 90. Guler 3-2.

Het is dit niet seizoen voor het eerst dat Cito er een spektakelstuk van maakt. ,,Het is echt ongelofelijk”, lacht Cito-trainer Yavuz Demirci. ,,Vorige week verloren we nog in blessuretijd, nu win je hem. Het was ook wel terecht, want we kregen veel kansen en raakte twee keer de paal en twee keer de lat.” Het hoogtepunt van de wedstijd was de 2-2. ,,Ik zei tegen Rik Kanters dat hij hem naar voren moest peren vanaf de middenlijn en tot ieders verbazing vloog de bal de goal in”, zegt SCMH-trainer Stan Vos.

Achilles Reek – Juliana Mill 1-5 (0-1) 30. 0-1, 60. 0-2, 63. Van Bakel 1-2, 65. 1-3, 75. 1-4, 80. 1-5.

,,Ik ben blij dat het uiteindelijk maar 1-5 is geworden”, zegt Achilles Reek-trainer Frank Nelissen. ,,Na de 1-3 is het geloof weg. De komende weken moet de beleving wat beter zijn, want ik wil het seizoen goed afsluiten. We moeten ook scherper worden, want we hebben het vaak lastig bij een achterstand.”

SJO/SSA Vesta’19 – NLC’03 3-1 (1-0) 40. De Vocht 1-0, 60. Lenting 2-0, 65. 2-1, 85. Kuijpers 3-1.

,,Ik ben blij dat we weer drie punten bij kunnen schrijven, want het ging alles behalve makkelijk vandaag”, zegt Vesta-trainer Mark Strik. ,,NLC is echt een stugge ploeg om tegen te spelen en we kwamen nog goed weg, want in de tweede helft hadden we een penalty tegen kunnen krijgen.” ,,We missen gewoon scorend vermogen”, zegt Vesta-aanvoerder Remco Bijl. ,,Het is niet dat we iedere keer weggespeeld worden, maar we komen net te kort.”

SIOL – Vorstenbossche Boys 1-3 (1-0) 03. 1-0 68. Daan de Wit (pen) 1-1, 80. Marvin van Heeswijk 1-2, 87. Marvin van Heeswijk 1-3.

Koploper Vorstenbossche Boys blijft maar winnen dit seizoen. ,,Het verveelt nooit”, lacht Dennis Meier. Toch ging het dit keer moeizaam volgens de trainer. ,,Het was vanwege de felle zon en harde wind lastig voetballen vandaag. Bovendien is SIOL gewoon een goede tegenstander. Uiteindelijk waren wij conditioneel beter, waardoor we de wedstrijd over de streep konden trekken ”, zegt Meier.

Herpinia – Festilent 2-0 (1-0) 10. Arts 1-0, 22. Van Roosmalen 2-0.

,,We zijn de afgelopen weken iets anders gaan voetballen en dat resulteert in een goede reeks. We hebben nu drie keer op rij de nul gehouden”, zegt de trotse Herpinia-trainer Maarten Hendriks. ,,Het was vandaag niet goed van ons”, zegt Festilent-trainer Tom Jacobs. ,,We kunnen ons eigenlijk al gaan voorbereiden op volgend seizoen.”

FC De Rakt – Ulysses 5-0 (1-0) 16. Thomas Mertens 50. Verhoeven 2-0 60. Verhoeven 3-0, 70. Van de Rakt 4-0, 85. Van den Boom 5-0.

,,We hebben vandaag terecht verloren. Zij waren kwalitatief beter en dat wisten we”, zegt Ulysses-trainer Manfred van Erp. ,,De komende weken worden voor ons spannend, maar gezien de instelling van de jongens van vandaag kijk ik met vertrouwen uit naar die wedstrijden.” ,,Voor rust hadden we al ruim voor kunnen staan”, zegt De Rakt-trainer Eus Marijnissen. ,,In de tweede helft hebben we de puntjes op de i gezet.”